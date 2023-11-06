企業動態｜惠理推美元貨幣基金 供零售投資者認購

惠理集團(806)正式向零售投資者推出惠理美元貨幣基金。隨著美國短期利率由零厘攀升至目前的5.5厘，股票市場持續大幅波動，投資者更傾向於尋求現金或近似現金投資工具，以實現投資回報及資本保值。

該集團指，今年9月已向專業投資者推出惠理美元貨幣基金，最近獲認可向香港零售投資者出售此基金。該基金由惠理固定收益投資聯席投資總監鄭達成管理，他表示，在高息環境下，面對市場不確定性及風險與日俱增，投資者傾向投資於防守性較佳的貨幣市場基金，這個趨勢在收益率曲線倒掛的情況下更為明顯，目標旨在從這些市場動態中捕捉投資機會。