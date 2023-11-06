企業動態｜惠理推美元貨幣基金 供零售投資者認購

惠理集團(806)正式向零售投資者推出惠理美元貨幣基金。隨著美國短期利率由零厘攀升至目前的5.5厘，股票市場持續大幅波動，投資者更傾向於尋求現金或近似現金投資工具，以實現投資回報及資本保值。
該集團指，今年9月已向專業投資者推出惠理美元貨幣基金，最近獲認可向香港零售投資者出售此基金。該基金由惠理固定收益投資聯席投資總監鄭達成管理，他表示，在高息環境下，面對市場不確定性及風險與日俱增，投資者傾向投資於防守性較佳的貨幣市場基金，這個趨勢在收益率曲線倒掛的情況下更為明顯，目標旨在從這些市場動態中捕捉投資機會。
組合包括美國國庫及定期存款等
基金採取主動且具彈性的配置方針，靈活調整投資組合分布，包括美國國庫券、商業票據、定期存款及短期公司債券，務求讓投資者獲取較可觀潛在收益時，同步可降低風險。此外，基金結算期較短，便利投資者及時把握可觀的收益率，而毋須鎖定資金作固定存款。鑒於基金具有高度靈活性，投資者可利用基金作為現金管理工具，當合適機會出現時可靈活調配於股票或固定收益市 場。
將推出更多以收入為主產品
惠理行政總裁黃慧敏稱，今次推出美元貨幣基金是集團策略之一，從而豐富產品組合，以滿足投資者對低風險收益及資本保值的投資需求。亦將推出更多以收入為主產品，有助投資者能夠把握亞洲不同資產類別的投資機會。