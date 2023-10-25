企業動態｜攜程預訂量倍增 新客量漲3倍

攜程集團(9961)在新加坡舉行全球合作夥伴峰會，行政總裁孫潔指，業務復甦勢頭良好，在發展策略、多方位創新內容營銷和人工智慧產品帶領下，加速復甦步伐並培育出新增長動力。今年Trip.com預訂數量較2019年翻倍，歐盟合作夥伴航班預訂數量增加7倍。各項業務均實現恢復性成長，合作酒店中，內地酒店預訂量平均增長達60%，內地旅行團商品成交總額亦較2019年同期漲53.6%，凸顯行業整體復甦。
另外，攜程集團創新營銷策略帶動新客戶數量增加3倍，今年首三季產品銷售額漲263%。這些策略成為顯著增長催化劑，如機票新客戶升54倍。多景點門票及酒店加音樂會門票套票等多元化產品，亦促使近幾個月酒店預訂量增長達 188倍。同時致力支持和加強其服務社區，並已採取措施將可持續旅遊產品納入各種業務線，包括航班、汽車租賃和商務旅行。超過1,600萬人選擇以這些可持續方式出行，並青睞集團低碳產品。
推動可持續旅遊業 推低碳酒店標準倡議
為實現持續推動可持續旅遊業的承諾，該集團推出低碳酒店標準倡議，旨在鼓勵環保實務，並透過與酒店合作夥伴合作，促進業界邁向更可持續的旅遊生態系統。亦與近1,000間酒店合作夥伴共同參與這項革新項目。
攜程聯合創辦人兼主席梁建章表示，「從心理學上，旅遊滿足一種不易滿足的高水平需求；從經濟角度上，旅遊是一個長期高增長行業；從社會層面上，旅遊促進了人類理解、融合、和平與包容性發展；從哲學上，旅遊有助於促進人類創新，從而追求人類文明的長期繁榮。使命是盡可能提供最好的行體驗。將探索人工智慧創新、旅遊內容營銷和可持續的實踐，以加強各個方面的用戶體驗，同時保護我們的地球和社區。」
首次境外舉辦全球合作夥伴峰會
隨著旅遊業逐步復甦與發展，攜程首次在境外舉辦全球合作夥伴峰會，邁出「本地聚焦，全球視野」策略重要一步。