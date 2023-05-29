企業動態｜歷來最大額！新地簽署275億銀團貸款

新鴻基地產(016)公布，近日與18家主要的國際及本地銀行簽署一筆5年期貸款協議。銀行界對是次銀團貸款反應熱烈，錄得5倍超額認購，最終總貸款額達275億元，是集團歷來最大額的銀團貸款。
新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，感謝參與銀行對集團的支持。隨著全面通關和取消所有新冠防疫措施，社會各項活動全面回復正常，經濟亦逐步回復至疫情前的水平。集團對內地的前景充滿信心，深信香港會繼續在「一國兩制」下蓬勃發展。集團亦深信憑藉中央政府的支持，加上聯通世界的優勢，香港的前景將會十分美好。集團將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，為香港和內地的長期繁榮出一分力。
郭炳聯稱，集團正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並且持續加強。集團亦會加快銷售住宅項目，以切合香港市民的住屋需求。
中銀香港(2388)環球企業金融部總經理盧莹表示，中銀香港作為新地的長期合作夥伴，非常高興續獲委任為其銀團貸款的安排行及代理行。是次銀團貸款獲超額認購，銀行界反應熱烈，由此印證了新地的穩健財務實力及良好信譽。
滙豐環球銀行董事總經理兼香港企業業務主管洪紀倫稱，新地最新的銀團貸款創下他們歷來最大之規模，更在具挑戰性的市況下錄得超額認購，反映集團營運狀況強健。
新地股價今日最高見103.4元，現報101.8元，無升跌，成交金額約1.4億元。