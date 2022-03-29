企業動態｜港交所定三戰略 連接內地機遇未來

港交所(388)舉行2022年企業日，行政總裁歐冠昇指，其願景是建設「面向未來的領先市場」，要實現這願景，需要鞏固香港國際金融中心地位、促進東西方資本雙向流動；建設充滿活力和更加多元市場，培育優秀企業，並且凡事以客為本。將永遠從市場整體利益出發，致力維護市場良好秩序、誠信、透明和互聯互通。如果能夠促進社會繁榮，該集團定能取得成功。他又指，將實施三大戰略，包括連接內地與世界、連接資本與機遇、以及連接現在與未來。

提升互聯互通機制

其中連接內地與世界方面，他說將拓展及提升互聯互通機制；成為內地首選離岸風險管理中心；鞏固作為內地首選離岸融資中心的地位；及拓展更多內地相關的產品。

連接資本與機遇方面，將連接人才、資本、企業、市場與創意，著力於業務、市場和社區的長遠可持續發展。此外，提升新股集資市場吸引力；優化市場結構，以提升交易、結算、交收及風險管理的效率；豐富集團的產品生態圈，提供更多不同資產類別的產品及增值服務，以及拓展客戶生態圈。

培養數碼化業務能力

至於連接現在與未來，正積極發展平台業務，利用靈活、現代化及數碼化的基建，讓該集團能連接現在與未來，並實現其未來願景。將會進一步現代化基建平台；由「基建為本」模式轉型至「以客為本」模式；培養數碼化業務能力，發掘數碼化資產、ESG、私人市場及其他新興領域的機遇；及善用數據。