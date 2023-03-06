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財經
2023-03-06 23:03:54

企業動態｜港交所旗下LME涉鎳交易風波 遭入稟索償7.5億

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企業動態｜港交所旗下LME涉鎳交易風波 遭入稟索償7.5億

LME和LME Clear被多名投資者提出申索，該申索於今日提交予英國商業法院，並送達予LME和LME Clear。(資料圖片)

港交所(388)指，旗下全資附屬倫敦金屬交易所(LME)LME Clear Limited在一項由包括AQR Capital Management LLCDRW Commodities LLCFlow Traders BV Capstone Investment Advisors LLCWinton Capital Management Limited的原告人，提出的申索中被指名為被告人。該申索於今日提交予英國商業法院，並送達予LMELME Clear

該申索擬因LME取消原告人聲稱於去年38日英國時間0000或之後執行的鎳合約交易的決定，而聲稱蒙受的損失申索賠償。原告人聲稱有關決定屬不合法干預其人權，並索賠金額約8,000萬英鎊(7.5億港元)

於去年310日發出的LME通知22/057中所述，去年37(英國時間) 鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後去年38(英國時間)凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與 LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間0815起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於去年38(英國時間)0000或之後執行的交易取消。此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。需要強調的是，LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於去年316日在 LME所有執行交易的場所恢復進行。

管理層認為申索毫無法律依據

LMELME Clear管理層認為該申索毫無法律依據。由於該申索並沒有提出就港交所於202266日及67日公布有關LMELME Clear被提出申索(司法覆核申索)所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。

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