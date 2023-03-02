企業動態｜港交所確認上半年倫敦開辦事處

港交所(388)確認，今年上半年開設倫敦辦事處，將國際布局進一步擴展，以推廣全球互聯互通，服務遍布世界各地客戶和發行人。新辦事處將推廣港交所旗下國際股本證券業務吸引力、連接香港與內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合。該辦事處也將為歐洲客戶提供服務，並介紹香港資本市場的機遇和創新發展。

港交所全資附屬香港聯合交易所和香港期貨交易所於本周獲英國金融行為監管局確認為認可的海外投資交易所，開設倫敦辦事處的籌備工作也在進行中。歐洲中東非洲業務發展主管黃震威將出任新辦事處的主管，他將向市場拓展聯席主管董凱文匯報。

第一個歐洲辦事處 連接東方與西方

港交所行政總裁歐冠昇指，倫敦開設港交所第一個歐洲辦事處，倫敦是世界上最有生機和活力的一大金融、商業和文化之都。將通過倫敦金屬交易所與倫敦的金融界有著緊密的聯繫，這個新的辦事處將進一步提升世界各地廣大客戶服務。加上早前新開設的紐約辦事處，足跡將覆蓋世界所有主要時區，支持繼續連接資本與機遇、連接東方與西方。

開設倫敦辦事處讓港交所在歐洲工作日更容易與該時區的投資者和其他市場參與者建立更好的聯繫，幫助集團加強與區內客戶之間關係。倫敦辦事處將與港交所設立在北京、紐約、上海和新加坡的現有辦事處互補，拓展國際網絡。