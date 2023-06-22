企業動態｜港交所紐約辦事處開幕 推廣港股市場 接連互聯互通

港交所(388)紐約辦事處開幕，行政總裁歐冠昇與北美客戶一同慶祝其紐約辦事處正式開幕。 歐冠昇與高層管理團隊美國東岸時間星期三晚上於紐約洛克菲勒中心(Rockefeller Center)舉行酒會，並接待美國金融及市場基建行業的貴賓及領袖，介紹香港市場優勢，以及港交所致力在紐約推廣亞洲發展機遇的計劃。他在會上進行敲鑼儀式，標誌紐約辦事處正式啟用，同時展現港交所致力連通全球市場，加強與全球各地的客戶連繫。紐約辦事處將為港交所的北美客戶提供更多有關亞洲資本市場的最新發展、各種產品及服務的資訊。 另外，港交所會通過紐約辦事處積極推廣香港活躍及多元化的新股市場和證券市場、直接連接內地市場互聯互通機制、香港市場上豐富的離岸人民幣生態圈和不斷擴大的亞洲及國際衍生產品組合。

提高國際投資者在港參與度 歐冠昇又指，紐約辦事處的開業非常值得慶賀，將可更直接向北美客戶介紹香港和港交所故事。作為一家肩負使命的公司，加強跨市場和跨地域的聯繫其核心工作之一，將為國際客戶提供實地支援及聆聽他們所需，實現共贏。紐約辦事處將更緊密連接香港與紐約兩個重要的國際金融中心，連同我們最近在倫敦開設的辦事處，進一步將國際資本與亞洲的無限商機連接起來。將繼續提高國際投資者在香港市場參與度，鞏固香港作為東西方超級聯繫人的地位。 對投資亞洲市場有濃厚興趣 港交所指，紐約辦事處以HKEX(U.S.)LLC名義營運，由董事總經理兼北美業務發展主管Roger McAvoy領導。辦事處於北美客戶的辦公時間內提供服務，有助集團與區內客戶建立更好的關係。他又說，美國市場對於深入了解和投資亞洲資本市場有著濃厚興趣，紐約辦事處讓我們能夠更貼近客戶的需求。將致力爲客戶帶來機遇及提供專業知識，幫助他們更好地參與亞洲的增長故事。 紐約辦事處及倫敦辦事處將與香港交易所設立在北京、上海和新加坡的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡。