企業動態｜港華智慧能源加入中國甲烷控排聯盟

港華智慧能源(1083)指，正式加入中國油氣企業甲烷控排聯盟，並獲該聯盟全體成員企業表決通過。甲烷控排聯盟由中國石油(857)、中國石化(386)、中海油(883)聯合發起，於去年5月18日在北京成立，至今成員企業達10 家。甲烷控排聯盟承諾將採取系列行動全面提升甲烷排放管控水平，力爭2025年成員企業實現天然氣生產過程甲烷平均排放強度降到0.25%以下，接近世界先進水平，並努力於2035年達到世界一流水平。

港華智慧能源將攜手其他聯盟成員，加強與全行業合作，積極推進全產業鏈甲烷控排行動，彰顯中國企業的責任擔當，提升中國油氣企業在全球氣候治理中的影響力。港華智慧能源母公司中華煤氣(003)去年亦簽署《中國城市燃氣企業甲烷控排倡議書》，並於今年4月加入了國際甲烷減排組織——甲烷減排指導原則夥伴關係(Methane Guiding Principles)，並積極回應國家減碳要求，高度重視並密切關注甲烷控排的相關標準、技術前沿，已完成對全集團甲烷排放CO2當量的測算和實測手段的部署，通過管理優化、新技術新材料新設備的應用、獨有專利車犬聯動高精準檢測和預警監測等手段，重點管控天然氣輸配和應用環節 的甲烷排放。

展望未來，港華智慧能源將一如既往地推動中國油氣行業的可持續發展，與全行業攜手共進，肩負起甲烷控排的責任，推動能源綠色低碳發展，為實現國家「雙碳」目標乃至應對全球氣候變化貢獻力量。