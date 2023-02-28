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財經
2023-02-28 22:21:57

企業動態｜港鐵東涌綫延綫快動工 料造價約245億

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企業動態｜港鐵東涌綫延綫快動工 料造價約245億

港鐵與運輸及物流局長(代表政府)，就東涌綫延綫的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修簽訂了項目協議。(資料圖片)

港鐵(066)公布，與運輸及物流局長(代表政府)，就東涌綫延綫的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修簽訂了項目協議。並預計將於今年5月動工建造東涌東站和東涌西站兩個新車站及相關鐵路工程，並預計202912月竣工，而機鐵掉頭隧道延展段目標於2032年年底前投入營運。港鐵將將在專營期內擁有、營運及維修東涌綫延綫及相關服務和設施。

202012月，東涌綫延綫造價預計約為195億元；機鐵掉頭隧道延展段造價預計約為50億元，即合共245億元。

港鐵又指，須自行全數支付東涌綫延綫造價及機鐵掉頭隧道延展段造價，並須承擔因東涌綫延綫項目而產生的所有土地徵費，預期造價及機鐵掉頭隧道延展段造價將於大約未來10年產生，並以擬建物業發展項目的財務貢獻及其內部資源為該等費用提供資金。

擬發展商住項目 冀獲相當商業回報

港鐵指東涌綫延綫擬議發展用地約7.61公頃，將計劃用作住宅、商業、鐵路設施及公共交通交匯處的用途，將獲准在該發展用地上進行商業及住宅物業發展項目，從而增加東涌綫延綫項目財務回報，從而能夠在東涌綫延綫項目取得相當的商業回報率。有關發展項目，須由雙方按照政府及城市規劃委員會規定的方式商討，並須向政府支付地價。

為配合及進一步發展其主要業務，故已訂立東涌綫延綫項目協議，該股能透過實施東涌綫延綫項目而擴大其鐵路網絡，並通過物業發展項目來保持鐵路加物業模式，以增補東涌綫延綫的回報，同時亦因在該物業發展項目附近產生的載客範圍，而有助增加日後的鐵路乘客量，令東涌綫延綫項目能夠取得相當的商業回報率。

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