企業動態｜滙豐與OneDegree簽首個創投債務融資 助發展保險科技

OneDegree與滙豐簽訂首筆創投債務融資協議，OneDegree共同創辦人兼行政總裁郭彥麟(右二)及滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯(左二)。

保險科技公司OneDegree Group指，與滙豐簽訂首筆創投債務融資協議。滙豐旗下新經濟信貸基金為OneDegree Group制訂融資方案，該基金專為處於發展初期和高速成長的初創和科技企業而設，旨在促進創新經濟發展，更可為已完成B輪及往後融資階段的企業安排創投債務融資，金額為1,000萬美元(約7,800萬港元)以上。

是次獨特融資結構將達雙贏局面，當中加入認股權證，透過首筆創投債務融資，OneDegree將進一步加強企業實力，將加速全球擴展其保險科技、網絡安全之軟體即服務(SaaS)及數字資產保險等業務。

OneDegree共同創辦人兼行政總裁郭彥麟指，很高興滙豐成為其戰略合作夥伴，並獲得其首度在亞洲完成的創投債務融資項目。OneDegree正快速發展成具有規模企業，顯然走在盈利軌道上。有見及此，尋求靈活融資方式，將支持業務增長同時又能降低資本成本及優化資本結構。