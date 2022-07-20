企業動態｜滙豐調查：通關後 72%港人有意到大灣區發展

滙豐及奧緯諮詢聯合進行的調查顯示，約四成受訪者期望在通關後12個月內，到大灣區內地城市工作、升學或退休。(資料圖片)

滙豐及奧緯諮詢聯合進行的調查顯示，約四成受訪者期望在通關後12個月內，到大灣區內地城市工作、升學或退休，若將時間延長至一年或以上，比例更升至72%。

調查探討香港居民對於在大灣區內地城市工作、創業或營商、升學或退休的看法，並指至今長居廣東省的香港居民已近50萬人。是次調查訪問了3,000年齡介乎18至44歲香港居民，並訪問多名商界領袖、企業家、青年領袖及學者。

八成人表示正考慮內地置業

調查顯示，接近一年受訪者有興趣於大灣區尋找多項機遇，例如讀書，然後尋找就業機會，或先到內地城市工作，然後在當地過退休生活；63%受訪者願意以經常往返兩地的形式上班，而非定居內地，43%傾向每月一至兩次往返內地，意味需要在兩地同時設置居所；另超過八成表示正考慮內地置業，85%有興趣買跨境醫療保險計劃，七成已在內地銀行開立帳戶。而9個大灣區城市中，深圳是香港居民首選，受訪者認為當地生活環境、行業前景及經濟發展相對理想。

滙豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀指，近年粵港澳大灣區已興建多項國際級跨境交通網絡，讓灣區發展成1小時生活圈。區內居民對工作、投資、生活、創業或營商的選擇，已逐漸跨越城市邊界，在更為廣闊的區域尋求發展。