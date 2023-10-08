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財經
2023-10-08 15:22:32

企業動態｜煤氣冀增100個智能調壓站 料每年省電6000度

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企業動態｜煤氣冀增100個智能調壓站 料每年省電6000度

煤氣公司配氣操作部高級工程師趙蔚婷指，智能調壓站採用新型窄帶物聯網(NB-IoT)技術作為無線數據傳輸，具低功耗、低成本、可遠距離通訊的特點。

煤氣公司於各區100個調壓站引入物聯網，升級為「智能調壓站」，並引入太陽能供電系統，為智能系統提供可再生電力。另計劃明年將智能調壓站增加至200個，預計每年可減少使用超過6,000度電，減少約3,100多公斤的碳排放，相等於種植約250棵樹木。

24小時監察

煤氣配氣操作部高級工程師趙蔚婷指，智能調壓站採用新型的窄帶物聯網(NB-IoT)技術作為無線數據傳輸，具低功耗、低成本、可遠距離通訊的特點，毋需工作人員到現場檢查，並可24小時監察調壓站的運作情況，方便、高效。

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至於太陽能供電系統的選材及設計上，她指，安全性是最大考量，挑選較高效能太陽能板，並確保可承受十號風球風力，即使早前經歷了超強颱風「蘇拉」吹襲，也絲毫無損。由於每個煤氣調壓站接收陽光方向都不同，這是安裝太陽能供電系統最大難度，故需要逐個調壓站視察，仔細量度太陽能板安裝於甚麼位置，調校甚麼角度才接收到最多的陽光，轉化更多綠電。

預期減約3100多公斤碳排放

此外，供電系統採用閥控凝膠鉛酸電池，比傳統鉛酸電池更穩定、更安全，適合長時間充電。儲存的電量足夠支援各類監測設備一星期運作。煤氣今年將完成安裝100個智能調壓站，目標在明年翻一倍至約200個，預計屆時將每年節省約六千度電，減少約3,100多公斤的碳排放，相等於種植約250棵樹木。

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