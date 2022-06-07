企業動態｜由騰訊阿里支持 G7 物聯及易流科技完成合併

由騰訊支持的G7物聯與阿里巴巴支持的易流科技已完成合併及首階段業務整合。(G7網頁截圖)

由騰訊(700)支持的G7物聯(G7)與阿里巴巴(9988)支持的競爭對手易流科技(E6)宣布，已完成合併及首階段業務整合。合併後，兩家公司將保留其各自的品牌並尋求在重疊的業務上達致協同效應。G7創始人兼首席執行官翟學魂將擔任公司董事長兼首席執行官。他表示，公路貨運行業數碼化剛剛開始，貨運經營者期待用數碼化產品改變經營方式，實現商業成功。E6首席執行官張景濤擔任副董事長，G7首席財務官張杰龍擔任首席財務官。

G7和E6是物聯網技術與軟件服務領域的代表企業。雙方均以物聯網技術和軟件為核心，向大型貨主、大型物流企業和數以萬計的貨運經營者提供服務。在本次合併前，G7和E6服務行業中80%以上的大型貨主和大型物流企業、近3萬家中小貨運經營者，幫助他們提升效率、增加收入。

G7合併前估值約22億美元 考慮香港上市

G7早前已表示，考慮最早今年在香港上市，集資最多5億美元，公司正與包括中金、花旗及摩根士丹利在內的顧問進行合作。翟學魂表示，合併後公司將命名為G7，兩間公司的各自投資者GLP、騰訊及阿里巴巴支持的菜鳥智能物流網絡將各自持有新公司約7%至10%的股權。

據張杰龍透露，合併前G7估值約22億美元；E6收入大概相當於G7約70%。他表示公司正認真地考慮在資本市場的融資機會，包括上市。