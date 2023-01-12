企業動態｜百佳網購平台更名PNS網購 斥2億建物流中心

新冠疫情改變市民大眾的消費模式，O+O線下及線上購物成為零售業的主流，百佳超級市場網購平台將正式更名為「PNS網購」，並宣布投資超過2億元於葵涌的和黃物流中心建設逾30萬方呎PNS網購物流中心，引入自動化及人工智能技術以管理及預測存貨量，大大提升處理貨量的能力及效率。

百佳超級市場董事總經理任良安指，消費者的購物習慣在疫情下急速轉變，O+O線下及線上銷售額在過去2年大增兩倍。有見顧客對網上購物的需求急增，故斥資超過2億元設立PNS網購物流中心，加速發展網購業務。預計線上銷售將持續增長，嶄新的PNS網購物流中心，將大幅提升貨物流量。

處理貨品將增至數萬種

全新的PNS網購物流中心內設多部智能貨物分配機，配合逾100組強大送貨車隊，預計可處理超過3倍的貨量，並可即日派送於早上11時前確定的訂單。現時可以處理超過15,000種貨品，不久將來可增至數萬種，並加入更多保健產品、食用保健品、長者用品、護膚用品、寵物用品等，滿足顧客的不同需求。

PNS網購特意在顧客網購體驗中加入更多人性化的元素，除新增實時顧客服務，即時回覆顧客查詢，亦計劃融入元宇宙元素，增加與顧客的互動。憑藉百佳龐大的實體店網絡，目前「店取易」服務覆蓋全港及澳門逾220個自取點。由於使用量日益上升，故擬將服務擴展至更多澳門地區。

擬增聘逾 100 個職位

此外，隨著全新PNS網購物流中心投入服務，百佳將增聘逾100個工作職位，包括聘請聾啞人士，並特別培訓顧客服務團隊，協助視障人士網上購物，照顧社會上不同人士的需要，創造共融社區。