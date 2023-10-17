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財經
2023-10-17 16:51:53

企業動態｜百度推文心大模型4.0 董事長李彥宏：拍得住GPT-4

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企業動態｜百度推文心大模型4.0 董事長李彥宏：拍得住GPT-4

李彥宏在「百度世界2023大會」上正式發布「文心大模型4.0」。

百度集團(9888)董事長兼首席執行官李彥宏在「百度世界2023大會」上正式發布「文心大模型4.0」，相比ChatGPT4毫不遜色，集團將進入AI原生時代，新版本將帶來新搜索及新地圖等10多款AI原生應用，該股現報119.4元，跌1.7%或2元，成交約10.2億元。

在生成能力上，李彥宏展示了文心一言如何在短短幾分鐘內，根據一張素材圖片，迅速生成一組廣告海報、五條廣告文案以及一條行銷視頻。據介紹，基於這一系列能力，百度已經推出了AIGC行銷創意平台擎舵，「讓一個人就成為一支AI行銷隊伍」。

百度GBI執行資料查詢與分析任務

另外，李彥宏還展示用AI原生思維打造的內地第一個生成式商業智慧產品：百度GBI，據介紹，相對傳統BI軟體的高門檻和資料分析難等問題，百度GBI可以通過自然語言交互，執行資料查詢與分析任務，還支援專業知識注入，滿足更複雜、專業的分析需求。

企業動態｜百度推文心大模型4.0 董事長李彥宏：拍得住GPT-4

百度地圖V19版本，人格化數位AI嚮導，真人式對話服務。

李彥宏續表示，未來AI原生應用一定是多模態的，在資訊世界之外，一定會重構物理世界。自動駕駛就是視覺大模型重構物理世界的一個典型應用。大模型會讓百度的自動駕駛能力超越經驗系統，更聰明地處理複雜場景，實現更廣泛的時空覆蓋。目前，百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑累計提供服務超400萬次，已經成為全球最大的自動駕駛出行服務商。

 

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