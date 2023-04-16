企業動態｜百度：未來3年為自動駕駛關鍵期

李震宇表示，2026年，當智慧化完成市場「跨溝」後，沒有智慧駕駛能力的汽車將難以進入使用者的購車清單。

百度集團(9888)旗下自動駕駛平台Apollo在上海車展前夕舉辦汽車智能化發布會，發布全新升級的駕艙圖，並發布《百度智能駕駛開放白皮書》。百度Apollo指，汽車智慧化競速賽已經開啟，未來3年將是關鍵視窗期，電動化引發的淘汰賽將在智慧化階段再次出現，車企應該未雨綢繆提前布局。

集團指，百年汽車產業正處於巨變時刻。今年1至3月, 中國新能源乘用車的市場滲透率超過26%，完成了從「初期市場」向「早期大眾市場」的跨溝，電動化的淘汰賽早已開始，智慧化的淘汰賽則正在積聚能量、蓄勢待發。

2026 年為產業跨溝期

百度Apollo認為，到2026年，搭載了記憶泊車、高速領航、城市領航等L2+級別高階智慧駕駛系統車型的市場滲透率將超過15%，產業迎來智慧化的跨溝期。屆時，高階智慧駕駛市場的爆發將引發汽車產業新一輪洗牌，因此未來3年成為關鍵視窗期。

另外，百度Apollo將旗下「駕艙圖」產品矩陣進行全面煥新升級，稱旨在為消費者提供愉悅智行的智慧化體驗，幫助車企贏得智能化競速賽。

百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總裁李震宇表示，2026年，當智慧化完成市場「跨溝」後，沒有智慧駕駛能力的汽車將難以進入使用者的購車清單。百度集團副總裁、智能汽車事業部總經理儲瑞松進一步稱，誰能率先為消費者提供安全安心、有真實獲得感的智慧駕駛體驗，誰就有可能在下半場智慧化的競爭中獲得先機。

國產晶片成合作夥伴

發布會期間，儲瑞松與黑芝麻智能創始人兼CEO單記章共同宣佈，黑芝麻智慧國產晶片成為百度Apollo智慧駕駛首選國產晶片合作夥伴，Apollo Highway Driving Pro將部署到華山二號A1000晶片算力平台上，並將在今年第三季度正式發布。