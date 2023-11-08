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財經
2023-11-08 15:05:30

企業動態｜盒馬全球購平台升級 年均增長七成

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企業動態｜盒馬全球購平台升級 年均增長七成

盒馬全球購業務負責人賈夢指，盒馬全球購業務於2016年推出，至今一直保持年均增長七成速度。

阿里巴巴(9988)旗下新零售公司盒馬，在第六屆中國國際進口博覽會上展示超過200款進口商品，持續布局全球供應鏈，為內地消費者帶來最合適進口產品。同時盒馬全球購平台全面升級，將在更多盒馬門店開設線下體驗。

60家海外零售商及品牌商達成戰略合作

盒馬首席財務官嚴筱磊指，今年以來，已陸續與近60家海外零售商、品牌商達成戰略合作，把豐富進口商品帶入內地市場。另外，盒馬指，旗下盒馬全球購平台全面升級，利用自身優勢及對內地消費者的了解，將跨境新零售模式從目前的全國10家盒馬X會員店及部分盒馬鮮生店，推廣至全國更多盒馬門店開設線下體驗，消費者可體驗來自全球20多個國家逾1,500款商品，然後通過跨境電商保稅網購模式，享受進口商品線下體驗、線上次日達的服務。

企業動態｜盒馬全球購平台升級 年均增長七成

盒馬在第六屆中國國際進口博覽會上展示超過200款進口商品，持續布局全球供應鏈。

擴至全國更多盒馬門店開設線下體驗

盒馬全球購業務負責人賈夢指，盒馬全球購業務於2016年推出，至今一直保持年均增長七成速度，為200多個國際品牌進入內地市場打開新通路。亦以「進口品牌」到「進口體驗」為目標，為消費者帶來更多向往內地市場的外國品牌。

首批參與綠色回收計劃

另外，盒馬將在10X會員店門店設置回收站，首批參與該綠色回收計劃，消費者將這些商品空瓶送回門店，盒馬將回贈環保袋或可降解包裝商品試用裝，商品滿減體驗券等，體驗券亦可通過App或門店繼續購買參與該計劃商品而形成良性循環。盒馬還將在門店舉辦家庭環保活動，借此支持可持續發 展理念繼續傳承。

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