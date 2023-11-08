企業動態｜盒馬全球購平台升級 年均增長七成

阿里巴巴(9988)旗下新零售公司盒馬，在第六屆中國國際進口博覽會上展示超過200款進口商品，持續布局全球供應鏈，為內地消費者帶來最合適進口產品。同時盒馬全球購平台全面升級，將在更多盒馬門店開設線下體驗。

與 60 家海外零售商及品牌商達成戰略合作

盒馬首席財務官嚴筱磊指，今年以來，已陸續與近60家海外零售商、品牌商達成戰略合作，把豐富進口商品帶入內地市場。另外，盒馬指，旗下盒馬全球購平台全面升級，利用自身優勢及對內地消費者的了解，將跨境新零售模式從目前的全國10家盒馬X會員店及部分盒馬鮮生店，推廣至全國更多盒馬門店開設線下體驗，消費者可體驗來自全球20多個國家逾1,500款商品，然後通過跨境電商保稅網購模式，享受進口商品線下體驗、線上次日達的服務。