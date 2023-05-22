企業動態｜盒馬夥全球13機構合作 加快拓展進口業務

阿里巴巴(9988)旗下以數智科技驅動的新零售公司盒馬宣布，與13家全球知名零售集團、國際品牌、全球協會、諮詢公司開展戰略合作，加速引入海外優質商品，並將借助全球供應鏈以自有品牌為內地消費者定製優質商品。
盒馬首席執行官侯毅指，該公司一直致力透過探尋全球最佳產地、最低成本、最新技術、最優鏈路，把全世界最好的商品引入內地，以滿足消費者對美好生活的嚮往。同時為全球好貨進入內地市場提供盒馬獨有的方案。
獲批啟動上市計劃
另外，阿里巴巴上周宣布，董事會批准啟動執行盒馬的上市流程，上市計劃將在未來6至12個月內完成，並表示盒馬多年來已建立鮮明的客戶價值主張、穩定而明確業務模式，以及清晰盈利路徑。
今年以來，盒馬加快進口業務的發展腳步，最近更發布全球供應鏈戰略。而優質且獨特進口商品一直是盒馬對消費者的吸引力所在，其中最受歡迎的品類包括水果、母嬰、零食，以及美妝和個人護理。盒馬自有品牌也會透過擴大進口尋求新機遇，以優質原材料，加上工廠自有品牌，為消費者帶來更多差異化兼具價格競爭力的商品。
三個維度全面提升商品力
侯毅續稱，與全球頂尖零售商、品牌商、行業協會合作，可以快速引入「王牌商品」、 首發潮流創新商品，亦有助從源頭定製自有品牌。從豐富性、獨特性、價格競爭力三個維度全面提升盒馬商品力。
至於是次引入的戰略合作夥伴包括全球頂級新鮮肉類、海產及水果供應商，有來自澳洲的Coles超級市場、牛肉出口商NH Foods Australia和O’Connor；來自瑞士的Migros超級市場；以及來自美國的Driscoll’s等。今年初以來，與盒馬達成合作的海外零售商已經達到33 家，並將在全球設立8大採購中心，透過本地化操作，深度尋源，連結全球優質產地和商品。最近亦與泰國、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄羅斯、意大利的合作夥伴簽訂總額達10億美元的商品貿易合作協議。
另外，Coles出口部總經理Will Mulholland指，與盒馬的合作能夠有助瞭解內地消費市場，將澳洲特產帶到內地。今年4月，旗下雪糕產品透過盒馬首次進入內地。