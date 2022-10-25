企業動態｜美麗華酒店推Mi Go Green綠色平台拓環保

美麗華酒店(071)今年成立65周年，將以「Make Every Moment MIRAvellous」為集團目標，銳意將可持續發展及環保意識融入旗下各業務及推廣綠色生活。今宣布推出全新「Mi Go Green」綠色平台及舉行啟動禮。

將於衣食買三方面入手

美麗華首席營運總裁陳宗彝指，「Mi Go Green」是集結不同團體力量及旗下各營運單位所推展的可持續發展活動，未來續以創新思維開拓及探索綠色事業。在首階段，將與本地大學及環保團體合作，由大眾生活必須的衣、食、買三方面入手，舉行一系列與惜食文化、廚餘回收及升級改造時裝等相關的精彩活動，帶領大眾逐步培養環保好習慣及綠色生活態度。

活動方面，將夥拍香港理工大學時裝及紡織學院、人工智能設計研究所(AiDLab)以及Redress，於下月舉辦「升級再造時裝設計比賽」；將全力支持聖雅各福群會FOOD-CO的惜食活動，積極研究推廣運用創意減低廚餘，如The Mira Hong Kong行政總廚運用無限創意，設計可以完全利用食材的餐單等，並進行多個與營運相關綠色計劃，如將被棄置但狀況良好的肥皂，經過分類處理後，再轉贈至有需要的人，以及將所有塑膠容器及包裝轉為可生物降解的容器及包裝等，亦將實施一系列「惜食共享」計劃，包括與膳心連及惜食堂緊密合作，把剩餘食物捐贈予有需要人士及參與由環境保護署推展，與環保促進會合辦的「廚餘收集先導計劃」，把廚餘轉化成生物氣及堆肥，轉廢為能。

在商場管理方面，該集團10年前已積極投資綠色設施，至今已共投入逾1億元，以提高能源效益。如進行冷氣機組改造計劃，將舊有風冷式冷氣機組更換成更符合能源效益的中央水冷式冷氣機組和風冷式無油冷氣機組，並配備變頻器以供應空調，大幅節省45%用電量，有效減輕環境負擔。所有改善工程預計於今年12月完成。旗下餐飲業務採購來自海洋管理委員會(MSC)認證的魚類養殖場所生產的可持續海產；今年初開設全新素食概念餐廳JAJA等。