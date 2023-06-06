企業動態｜老虎成立9周年 流動車線上開戶可獲特斯拉股票

Tiger Trade特設「點亮投資機遇遊戲」，在本月6日至27日期間，所有用戶可經由應用程式參與遊戲，儲積分、換獎品，最多可獲價值999美元(約7792港元)代金券，可用作抵扣訂單金額。獎品數量有限，換完即止。

8 熱門美股任揀

另外，由本月6日至7月5日活動期間，新客戶親臨流動車開戶，除獲得基本新人獎賞外，可額外獨享流動車獎賞，包括基本開戶獎勵：開戶及保留10,000元資金30日，即可獲0.2股蘋果(Apple)股票，另有價值500元的八隻熱門美股碎股獎勵，可任選其一，包括Apple、Google、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、特斯拉(Tesla)、巴郡(Berkshire)、迪士尼(Disney)及摩根大通(JPMorgan)。另外，現場線上開戶可獲額外獎勵，可獲價值300元的Tesla股票；倘二人同行線上開戶，現場額外領取價值最多200元的超市現金券。