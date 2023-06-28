企業動態｜菜鳥推自營快遞菜鳥速遞 積極拓展海外市場

阿里巴巴(9988)六大業務之一的菜鳥集團，宣布推出自營快遞「菜鳥速遞」，阿里執行副主席蔡崇信，更首次以菜鳥董事長名義指，菜鳥會立足內地並持續構建全球化物流網絡，未來會重點投入內地快遞升級及海外重點區域物流能力。 蔡崇信在2023全球智慧物流峰會上指，阿里巴巴始終堅定支持菜鳥長期發展，而菜鳥作為獨立面對市場及面對客戶的智慧物流企業，也會堅持數智化、全球化、產業化的戰略方向，持續投入建設物流能力。「菜鳥會立足中國根基、著眼全球市場，持續構建全球化的物流網絡。」 蔡崇信：消費仍是當前經濟發展最重要動力 他續指，消費依然是當前經濟發展最重要動力，網絡零售又是消費的主場景之一，而阿里巴巴希望繼續通過消費促進經濟，而這離不開物流的高效運營作為支撐。接下來，菜鳥將全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中錘煉物流能力。

擬歐美等地拓物流業務 菜鳥集團CEO萬霖指，菜鳥會聯合速賣通在今年內推出「全球5日達」國際快遞快線產品，從重點國家市場開始，逐步讓跨境包裹實現5個工作日送達。除了國際快遞加速，鳥還將重點投入海外重點區域物流能力、內地供應鏈多層次產品及快遞升級等方面。菜鳥計劃在歐洲、北美、東南亞等海外重點市場深入營運關鍵物流要素，以每年1至2個國家或地區的節奏，建設海外本地物流網絡。 他又指，目前菜鳥國際快遞快線產品通過內地攬收、幹線運輸、海外分撥與末端配送4項精細化營運，預計可讓跨境包裹從支付到簽收全程時長較物流行業平均加速30%，滿足跨境商家對極致物流時效與性價比的需求。並認為，未來10年智慧物流會迎來全新的發展機遇，菜鳥會全力投入建設一張全球領先的智慧物流網絡，打造包括內地物流、跨境物流和海外本地物流在內的3大長鏈物流網絡，形成末端驛站、物流地產和物流科技等3大短鏈業務，為消費者、商家、平台和物流公司提供高質量、有競爭力的物流服務。