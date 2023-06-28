企業動態｜菜鳥推自營快遞菜鳥速遞 積極拓展海外市場

阿里巴巴(9988)六大業務之一的菜鳥集團，宣布推出自營快遞「菜鳥速遞」，阿里執行副主席蔡崇信，更首次以菜鳥董事長名義指，菜鳥會立足內地並持續構建全球化物流網絡，未來會重點投入內地快遞升級及海外重點區域物流能力。
蔡崇信在2023全球智慧物流峰會上指，阿里巴巴始終堅定支持菜鳥長期發展，而菜鳥作為獨立面對市場及面對客戶的智慧物流企業，也會堅持數智化、全球化、產業化的戰略方向，持續投入建設物流能力。「菜鳥會立足中國根基、著眼全球市場，持續構建全球化的物流網絡。」
蔡崇信：消費仍是當前經濟發展最重要動力
他續指，消費依然是當前經濟發展最重要動力，網絡零售又是消費的主場景之一，而阿里巴巴希望繼續通過消費促進經濟，而這離不開物流的高效運營作為支撐。接下來，菜鳥將全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中錘煉物流能力。
擬歐美等地拓物流業務
菜鳥集團CEO萬霖指，菜鳥會聯合速賣通在今年內推出「全球5日達」國際快遞快線產品，從重點國家市場開始，逐步讓跨境包裹實現5個工作日送達。除了國際快遞加速，鳥還將重點投入海外重點區域物流能力、內地供應鏈多層次產品及快遞升級等方面。菜鳥計劃在歐洲、北美、東南亞等海外重點市場深入營運關鍵物流要素，以每年1至2個國家或地區的節奏，建設海外本地物流網絡。
他又指，目前菜鳥國際快遞快線產品通過內地攬收、幹線運輸、海外分撥與末端配送4項精細化營運，預計可讓跨境包裹從支付到簽收全程時長較物流行業平均加速30%，滿足跨境商家對極致物流時效與性價比的需求。並認為，未來10年智慧物流會迎來全新的發展機遇，菜鳥會全力投入建設一張全球領先的智慧物流網絡，打造包括內地物流、跨境物流和海外本地物流在內的3大長鏈物流網絡，形成末端驛站、物流地產和物流科技等3大短鏈業務，為消費者、商家、平台和物流公司提供高質量、有競爭力的物流服務。
新推出的自營快遞業務「菜鳥速遞」歷經6年打造，通過內地的自營網絡建設，在內地近300個城市為商家提供攬收、中轉運輸、在途攔截(例如更改目的地)、逆向退貨、售後客服等一站式品質快遞服務，主打最快半日達、送貨上門及夜間攬收等。菜鳥速遞是適應市場上對高質量快遞需要而生，主要聚焦「品質快遞、好用不貴」，服務上對標行業最優，價格上兼具性價比，並按照時效和重量提供豐富的產品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。
內地快遞市場發展得足夠快也足夠大
萬霖又表示，內地快遞市場發展得足夠快、也足夠大，需要物流行業提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質服務，滿足商家不斷出現的新需求。」基於市場上高質量快遞供給不足，尤其是高性價比品質快遞服務的稀缺，菜鳥約6年前開始著手搭建「落地配網絡」，支持天貓超市等阿里巴巴自營業務的發展，逐步將消費者體驗提升到行業領先水平。依託鋪設全中國的幹線運輸及轉運網絡，菜鳥目前已經全面將「落地配網絡」升級為具有跨區域配送、攬派一體的全中國快遞網絡。