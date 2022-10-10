企業動態｜華置甘比：長遠看好港樓市 英美加覓投資機會

近期中港樓市表現反覆，華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)今日出席傳媒聚餐時表示，認為本港樓市短期是有壓力，但長遠仍看好，需求仍然存在，重申將不時物色投資機會，亦會研究於本港投地等方案。另外，她表示不會只局限於中港，亦會研究英國、加拿大及美國等。她又指，選擇投資項目時「會審慎、積極」，亦會留意一些優質及地點等，同時亦會考慮投資回報等因素。
另外，華置早前宣布斥資約4.29億英鎊(約41.9億港元)將位於英國倫敦項目120 Fleet Street重建及活化，作為紀念集團成立100周年重點工作之一。她表示，有關項目拆遷工程已於今年8月已開展，將重建為21層的商業建築，包括約54.1萬方呎辦公空間，及約1.86萬方呎的零售空間，將名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團合併，項目預期將於2026年上半年落成，並已籌備招租，意向每方呎租金介乎80至100英鎊，每年租金收入介很4,400萬至5,500萬英鎊。她又指，重建後會展出部分藝術品，當中或包括被丈夫劉鑾雄形容為「至愛」的藏畫《Everything must go》等。
本港持續受新冠肺炎疫情影響，零售業重挫，甘比指，旗下商場今年業務「已好翻好多」，之前受疫情影響「好多人不願出街」，該集團亦有助旗下的租戶，同時會推出優惠活動等。
對於行政長官李家超將於本月19日發表《施政報告》，陳凱韻表示好期待及希望有好的政策推出令香港受惠，在防疫政策方面，理解政府需要平衡各方需求，相信做生意的肯定需要「0+0」。
捐款1800萬人幣助四川女童求學
慈善方面，今年就內地「春蕾計劃——夢想未來」，捐款1,800萬元人民幣協助四川涼山女孩有讀書機會，陳凱韻指，款項將集中支援涼山區，當地有約500萬人口，希望是次活動可於未來3年協助約3,000名年齡介乎5至11歲女童求學及知識的機會。
下月開秀樺廚房派飯
香港方面，旗下慈善基金與非牟利慈善機構愛・傳遞(Lovexpress)合作，於深水埗鴨寮街開設一家餐廳，並以大女劉秀樺命名為「秀樺廚房」，預期將於11月初開業，餐廳將聘用自閉症人士工作，日後亦可能利用餐廳空間作派發飯盒等工作。甘比指，劉鑾雄慈善基金自1991年以來，已累計投入約42億元協助社會上有需要的人，並指「如果有啲好慘嘅case，亦會主動幫手」，有需要的人士「亦可以直接聯絡大劉(慈善基金)都得」。