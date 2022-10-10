企業動態｜華置甘比：長遠看好港樓市 英美加覓投資機會

華置行政總裁陳凱韻(甘比)認為本港樓市短期是有壓力，但長遠仍看好。

近期中港樓市表現反覆，華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)今日出席傳媒聚餐時表示，認為本港樓市短期是有壓力，但長遠仍看好，需求仍然存在，重申將不時物色投資機會，亦會研究於本港投地等方案。另外，她表示不會只局限於中港，亦會研究英國、加拿大及美國等。她又指，選擇投資項目時「會審慎、積極」，亦會留意一些優質及地點等，同時亦會考慮投資回報等因素。

另外，華置早前宣布斥資約4.29億英鎊(約41.9億港元)將位於英國倫敦項目120 Fleet Street重建及活化，作為紀念集團成立100周年重點工作之一。她表示，有關項目拆遷工程已於今年8月已開展，將重建為21層的商業建築，包括約54.1萬方呎辦公空間，及約1.86萬方呎的零售空間，將名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團合併，項目預期將於2026年上半年落成，並已籌備招租，意向每方呎租金介乎80至100英鎊，每年租金收入介很4,400萬至5,500萬英鎊。她又指，重建後會展出部分藝術品，當中或包括被丈夫劉鑾雄形容為「至愛」的藏畫《Everything must go》等。

本港持續受新冠肺炎疫情影響，零售業重挫，甘比指，旗下商場今年業務「已好翻好多」，之前受疫情影響「好多人不願出街」，該集團亦有助旗下的租戶，同時會推出優惠活動等。

對於行政長官李家超將於本月19日發表《施政報告》，陳凱韻表示好期待及希望有好的政策推出令香港受惠，在防疫政策方面，理解政府需要平衡各方需求，相信做生意的肯定需要「0+0」。