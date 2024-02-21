企業動態｜途虎養車與華為合作拓展鴻蒙生態建設

途虎養車(9690)與華為軟體技術簽署全面合作協定，雙方將創新合作模式，在鴻蒙生態建設、數位化創新和全場景售後服務新業態探索等多個領域展開全面合作。 途虎養車已啟動鴻蒙原生應用開發，逐步適配原子化卡片展示等多項功能。基於鴻蒙HarmonyOS的分散式技術、全場景無縫流轉和高度安全等創新特性，途虎養車鴻蒙原生應用將針對性地優化用戶下單鏈路，讓正品透明的汽車服務在手機、平板和車機等多個鴻蒙設備間無縫流轉，滿足用戶個性化、便捷化和線上線下一體化需求。雙方將在優質運營資源整合、多樣化行銷策劃以及汽車電商內容製作等方面開展深度聯運合作，共同探索數位化售後服務新業態，開拓全場景多終端智慧養車新模式。

推出區塊鏈技術的汽車配件溯源平台 另外，途虎養車與華為雲開啟「雲上」創新，推出基於華為雲區塊鏈技術的汽車配件溯源平台，為汽車配件在流通環節提供正品驗真和防偽溯源認證，有力推動汽車配件流通規範、透明、高效發展。 途虎養車創始人兼行政總裁陳敏指，自成立之初就專注於數位化實踐，堅持以客戶為中心設計產品和服務，為使用者提供正品專業的一站式、全數位化服務體驗。這與華為全場景戰略不謀而合。將通過高效、務實、創新合作模式，引領汽車後市場數位化升級。