企業動態｜途虎養車與華為合作拓展鴻蒙生態建設

途虎養車(9690)與華為軟體技術簽署全面合作協定，雙方將創新合作模式，在鴻蒙生態建設、數位化創新和全場景售後服務新業態探索等多個領域展開全面合作。
途虎養車已啟動鴻蒙原生應用開發，逐步適配原子化卡片展示等多項功能。基於鴻蒙HarmonyOS的分散式技術、全場景無縫流轉和高度安全等創新特性，途虎養車鴻蒙原生應用將針對性地優化用戶下單鏈路，讓正品透明的汽車服務在手機、平板和車機等多個鴻蒙設備間無縫流轉，滿足用戶個性化、便捷化和線上線下一體化需求。雙方將在優質運營資源整合、多樣化行銷策劃以及汽車電商內容製作等方面開展深度聯運合作，共同探索數位化售後服務新業態，開拓全場景多終端智慧養車新模式。
推出區塊鏈技術的汽車配件溯源平台
另外，途虎養車與華為雲開啟「雲上」創新，推出基於華為雲區塊鏈技術的汽車配件溯源平台，為汽車配件在流通環節提供正品驗真和防偽溯源認證，有力推動汽車配件流通規範、透明、高效發展。
途虎養車創始人兼行政總裁陳敏指，自成立之初就專注於數位化實踐，堅持以客戶為中心設計產品和服務，為使用者提供正品專業的一站式、全數位化服務體驗。這與華為全場景戰略不謀而合。將通過高效、務實、創新合作模式，引領汽車後市場數位化升級。
華為終端雲總裁朱勇剛則指，作為內地領先線上線下一體化汽車服務平台，途虎養車憑藉多年線下標準化實踐經驗以及技術研發投入，已打造出貫穿行業上下游、覆蓋汽車服務全鏈路的數位化系統，可以基於演算法和數位化解決方案優化供應鏈和服務鏈的每一個關鍵環節。截至目前，途虎養車在全國擁有近 6,000家工廠店，已建成內地最大汽車服務門店網路。