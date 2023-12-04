企業動態｜金沙中國夥騰訊視頻及貓眼合作 推動澳門旅遊業多元發展

金沙中國(1928)指，與騰訊視頻及貓眼娛樂(1896)建立策略合作夥伴關係，三方將在大型線下活動、休閒娛樂節目內容錄製、線上營銷推廣等多個領域開展合作，為推動澳門旅遊業多元化發展，以及進一步提升澳門作為旅遊目的地的熱度提供長期的支持。
舉辦現場表演及演唱會等
在休閒娛樂方面，利用金沙中國旗下綜合度假村的基礎設施和資源、騰訊視頻以及貓眼平台合作資源，在澳門聯合舉辦各項活動，包括現場表演、演唱會、電影、電視劇、綜藝節目、體育文化活動、線下活動等。三方今年已就多個項目達成合作意向，並正在規劃執行，包括「2023騰訊視頻星光大賞」年度盛典活動以及騰訊視頻和貓眼舉辦的多場大型演唱會及綜藝節目的錄製。
線上活動與聯合營銷方面，各方利用各自資源、經驗和市場滲透力，發揮自身在各類活動娛樂項目中的影響力，從線上推廣到本地資源整合和營銷合作，建立常規營銷合作機制，創造社會傳播內容，吸引更多國內外旅客到澳門旅遊，為澳門帶來持久的市場關注度。
票務和會員合作
票務和會員合作方面，金沙中國在自有渠道支持貓眼的票務銷售及其他服務，以共同提升用戶票務體驗和場地效率。同時雙方將利用自有渠道整合營銷推廣資源和福利，為休閒娛樂節目、活動內容和票務提供宣傳和銷售支持。貓眼也將以票務系統、會員積分系統以及旅遊產品為重點，為金沙中國的數字化升級及轉型提供技術支持。