企業動態｜金沙中國夥騰訊視頻及貓眼合作 推動澳門旅遊業多元發展

金沙中國與騰訊視頻及貓眼娛樂建立策略合作夥伴關係，三方將在大型線下活動、休閒娛樂節目內容錄製等。

金沙中國(1928)指，與騰訊視頻及貓眼娛樂(1896)建立策略合作夥伴關係，三方將在大型線下活動、休閒娛樂節目內容錄製、線上營銷推廣等多個領域開展合作，為推動澳門旅遊業多元化發展，以及進一步提升澳門作為旅遊目的地的熱度提供長期的支持。

舉辦現場表演及演唱會等

在休閒娛樂方面，利用金沙中國旗下綜合度假村的基礎設施和資源、騰訊視頻以及貓眼平台合作資源，在澳門聯合舉辦各項活動，包括現場表演、演唱會、電影、電視劇、綜藝節目、體育文化活動、線下活動等。三方今年已就多個項目達成合作意向，並正在規劃執行，包括「2023騰訊視頻星光大賞」年度盛典活動以及騰訊視頻和貓眼舉辦的多場大型演唱會及綜藝節目的錄製。