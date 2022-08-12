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財經
2022-08-12 18:03:13

企業動態｜長建料年內完成NW股權交易 備充足彈藥做收購 有信心續增派息

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企業動態｜長建料年內完成NW股權交易 備充足彈藥做收購 有信心續增派息

企業動態｜長建料年內完成NW股權交易 備充足彈藥做收購 有信心續增派息

長江基建(1038)、長江實業集團(1113)與長江和記實業(001)早前以8.67億英鎊(80.73億港元)，向全球投資機構KKR出售英國食水及污水處理公司Northumbrian Water(NW)25%股權，長建策劃及投資部助理首席經理陳銘恆表示，交易有機會年內完成，相信淨負債淨額對總資本淨額比率可由目前的12.9%，降至約10%，坦言有充足「彈藥」作收購。

不會為收購而收購

陳銘恆稱，長建是「不會為收購而收購」，最重要考慮投資回報率，將來亦可與系内公司聯合進行收購，又透露長和系主席李澤鉅偏好做「大Deal(即大額收購)，因面對的競爭會較少。

對於完成上述出售NW股權交易後會否向股東派發特別股息，陳銘恆指，需交由董事會決定，但長建過往沒有派特别息的傳統，而是傾向將資金物色投資機會去提升回報，相信未來派息可繼續增加。

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長建及電能26年總回報跑贏樓價

長建於19967月中上市，長建企業事務總監班唐慧慈稱，至今25年來股息每年遞增，截至去年度，股息合共每股35.109元；若按股息再投資於股票計，至本月3日的年均總回報為9,2%，總回報約9倍；而同期電能實業(006)亦錄得相同年均總回報及總回報。以藍籌屋苑太古城為例，967月平均呎價6,586元，而今年6月平均呎價約1.86萬元，期內累升約2.8倍。

另外，電能行政總裁蔡肇中表示，集團積極投資綠色氫氣能源，目前正在英國及澳洲市場開展，包括在英國試驗利用氫氣混合天然氣供暖等。

長建今日收市升1.6%0.8元，報50.6元，見1個月新高；長和及電能分別升0.6%0.3%，報52.9元及50元。長實集團則逆市跌0.5%，收報54.55元。

企業動態｜長建料年內完成NW股權交易 備充足彈藥做收購 有信心續增派息

以藍籌屋苑太古城為例，96年7月平均呎價6,586元，而今年6月平均呎價約1.86萬元，期內累升約2.8倍。(資料圖片)

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