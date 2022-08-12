企業動態｜長建料年內完成NW股權交易 備充足彈藥做收購 有信心續增派息

長江基建(1038)、長江實業集團(1113)與長江和記實業(001)早前以8.67億英鎊(約80.73億港元)，向全球投資機構KKR出售英國食水及污水處理公司Northumbrian Water(NW)25%股權，長建策劃及投資部助理首席經理陳銘恆表示，交易有機會年內完成，相信淨負債淨額對總資本淨額比率可由目前的12.9%，降至約10%，坦言有充足「彈藥」作收購。

不會為收購而收購

陳銘恆稱，長建是「不會為收購而收購」，最重要考慮投資回報率，將來亦可與系内公司聯合進行收購，又透露長和系主席李澤鉅偏好做「大Deal」(即大額收購)，因面對的競爭會較少。

對於完成上述出售NW股權交易後會否向股東派發特別股息，陳銘恆指，需交由董事會決定，但長建過往沒有派特别息的傳統，而是傾向將資金物色投資機會去提升回報，相信未來派息可繼續增加。