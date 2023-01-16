企業動態｜長江生命鎮痛藥物獲多地授權進行臨床試驗

長江生命科技(775)指，旗下加拿大附屬公司WEX Pharmaceuticals Inc.研發以河豚毒素(tetrodotoxin)為基礎的鎮痛藥物Halneuron®，作為針對因化療引起的神經性疼痛(chemotherapy-induced neuropathic pain「CINP」)的療法，已獲內地、新加坡、台灣、韓國、美國及加拿大多地之藥品監管機構授權進行臨床試驗。

該股指，首名患者已成功入選接受Halneuron®治療，標誌著第二期B階段臨床試驗正式啟動，以驗證河豚毒素在治療因化療引起的神經性疼痛之有效性及安全性。該臨床試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、跨國且涉及多個機構之研究，以評估Halneuron®對222名中度至重度CINP患者的有效性和安全性。

積極籌劃第三階段臨床試驗

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明指，Halneuron®多個地區藥品監管機構授權進行臨床試驗，標誌著該項嶄新鎮痛藥物在研發歷程上邁出了關鍵一步。相關授權顯示，就河豚毒素研發項目迄今所提供之臨床前研究的安全性和功效，以至藥物研製的各項數據符合進行人體臨床試驗的標準，同時為日後之臨床療效和安全性數據奠定基礎，從而簡化並或減少Halneuron®在該等地區進行開發及商品化的監管障礙。他又指，第二期B階段臨床試驗將為Halneuron®研發項目提供更多參考數據，以備展開正積極籌劃中的第三階段臨床試驗。未受控制之長期疼痛至今仍為全球未獲解決的重大醫療需求，目前市場尚未有獲美國食品及藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration)認可的CINP療法，現時醫生往往處方鴉片劑等鎮痛藥物，惟該等療法會產生嚴重副作用，成效亦存 疑，因此非成癮性鎮痛藥的市場需求潛力龐大。

長江生命今日收報0.8元，漲2.6%，成交逾1,400萬元。