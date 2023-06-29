企業動態｜順豐香港投資千萬拓展冷運業務 有即日派送及首創冷凍櫃服務

面對新冠肺炎疫情後「新常態」，消費者的購物及餐飲消費模式出現大變化，造就新鮮食品電商及餐飲零售急速發展，為企業帶來商機，亦帶動市場對冷凍物流鏈的殷切需求。順豐香港有見及此，投放資金超過1,000萬元發展冷運業務，並積極投放資源拓展本地冷運配送服務，如今年2月中推出「本地冷運配送服務」，包括「溫控配送」及「酒類溫控」兩項服務，涵蓋急凍(-18至-15℃)、冰鮮(0至4℃)及恆溫(17至22℃)三個溫區。最新宣布將於7月推出「即日派送服務」及最快10月推出公司首創的冷凍櫃服務。

即日派送服務於觀塘、荃灣、葵涌推出

冷運業務部負責人陳閣敏表示，客戶只要在早上11時前下單，並於中午12時前讓收派員成功攬收快件或於指定門店寄出快件，最快可以即日完成送達各區。至於其他地區寄出的冷凍件，一般可於寄出後1天送達。公司會密切留意市場反應，今後亦計劃擴大即日派送的區域範圍，並預期下半年將增加資源投放，增設更多冷運設備及人手應付客戶需要。

他指，順豐香港現設有約10萬方呎的冷凍倉庫，將會提供倉儲派送一站式冷凍服務，而15部冷運車設有GPS實時追蹤及溫度監控，確保派送的品質及時效；加上最快10月推出的15部冷凍櫃。

香港區首席技術官劉智宏說，該15部冷凍櫃設有戶外及室內版本，屬公司首創應市，初步計劃推出地區包括中西區、荃灣等，現正與部分屋苑洽談中。