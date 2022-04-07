企業動態｜領展卓格理：辦公室租賃引擎已重新啟動

新冠肺炎疫情雖然持續，領展(823)國際市場首席營運總監卓格理指出，根據近期觀察，辦公室市場租賃引擎已重新啟動，不少上班族重回辦公室，汲取疫情教訓，普羅大眾更加關注工作環境衛生及安全，促使僱主加緊物色優質的工作地點。因此不少公司逐漸由次級物業及地點，遷往核心商業區或提供一流基礎設施和服務的新落成寫字樓物業。

他又指，零售物業管理也愈趨注重加入可持續發展創新元素，在後疫情時代，有兩項創新元素對零售物業管理至關重要。首先，需要力求創新，為顧客帶來與別不同購物體驗。要成為一流資產管理者，必須了解市場走勢及顧客需要，引入獨特商戶，為顧客帶來前所未有購物體驗，以鼓勵繼續到訪。

另一個重要創新元素，是必須在日常營運善用先進科技，包括推行電子化報表及自動化系統，以提升工作效率。

網購與實體店非兩個只能活一個

卓格理指出，在疫情期間的隔離和限聚，很多人認為網上購物已成為大趨勢，實體零售店前景堪虞。全渠道銷售無疑是零售產業未來發展方向，但不能忽視零售網絡將繼續發揮重要作用。因此，網購與實體零售渠道並不是「兩個只能活一個」的零和遊戲，兩者共存並互相補足，才能使零售商實現最佳利潤。

他指，以其多年來管理零售物業的宗旨，是必須充分了解市民生活方式，為其提供度身定製產品和服務，作為資產管理人，必須按不同城市的社會經濟及人口背景來提供切合大眾需要的產品和服務。