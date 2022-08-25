企業動態｜領展夥越秀及順豐組香港房託基金協會 推廣房託投資

由領展、越秀房託及順豐房託共同成立香港房託基金協會，冀加强推廣房託特點，透過提高公眾有關方面的認識。(李睿哲攝)

由領展(823)、越秀房託資產管理(405)及順豐房託資產管理(2191)共同成立香港房託基金協會，認為各界應攜手合作，加强推廣房託特點，透過提高公眾有關方面的認識，擴闊投資者基礎。同時，亦應合作以多渠道推動香港成為房託基金上市及交易的首選地，例如與內地互聯互通，為投資者提供更多房託選擇。

香港房託基金協會主席兼領展行政總裁王國龍指，香港作為國際金融中心，其成熟市場配套有利推動房託市場進一步發展。三名創會會員希望透過協會連繫更多同業，與政府、監管機構及其他持份者通力合作，攜手推廣房託基金，以提升香港在全球房託基金市場的地位。

加強中港相關機構交流

協會榮譽創會會長兼越秀房託主席及行政總裁林德良指，內地首批公募REITs自去年正式推出以來，為香港房託基金市場帶來新的啟示及機遇。該會其中一個宏願，是加強香港與內地相關機構交流聯動，吸引更多資金流入兩地房託市場，帶動市場增長，長遠為投資者提供更多房託產品選擇。

另外，該會榮譽創會會長兼順豐行政總裁翟迪強則指，據調查結果顯示大部分投資者在市況波動下，更渴求可創造穩定回報及能為退休提供保障的投資工具，而房託基金正好滿足他們的投資目標。因此，協會希望通過加強推廣房託基金穩定派息及升值潛力等優勢，提高大眾對房託基金的認知，擴闊投資者基礎，推動行業發展。

該會今公布一項香港個人投資者調查結果，調查發現「資產增值」是投資者首要投資目標，其次是「退休後的收入來源」及「保本」。只有5%受訪投資者持有房託基金；過半表示對投資香港房託沒有興趣，因「不熟悉而不感興趣」。

該協會今年4月委託市場調查機構，以線上問卷形式訪問約1,000名香港居民(調查)，結果顯示「資產增值」、「退休後的收入來源」及「保本」乃香港投資者的主要投資目標。