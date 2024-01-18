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財經
2024-01-18 18:40:38

企業動態｜領展王國龍冀REITs納入互聯互通 料為中港投資者帶來新機遇

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企業動態｜領展王國龍冀REITs納入互聯互通 料為中港投資者帶來新機遇

王國龍指，若REITs日後能納入互聯互通機制，更將為內地與香港市場投資者帶來資產配置新選擇。(資料圖片)

領展(823)行政總裁王國龍發表文章探討當前市場環境下房地產信託基金(REITs)的投資價值，外圍利率環境改善和內在經濟發展穩定，將有助REITs實現價值回歸。若REITs日後能納入互聯互通機制，更將為內地與香港市場投資者帶來資產配置新選擇，風險適中且擁有穩定分紅政策和相對可持續股息收益率，符合投資者穩健資產配置需求。

美加息周期近尾聲 亞太區REITs率先反

他說，美國聯儲局去年1213日議息後，向市場明確表態未來可能減息，「由鷹轉鴿」的態度變化，刺激全球多項資產價格齊齊沖高，包括近兩年承壓的亞太區REITs。在投資者普遍預期美國加息周期接近尾聲之際，亞太區REITs市場已從去年10月底低位開始呈反彈趨勢。香港恒生房地產基金指數和新加坡iEdge亞太REIT指數去年最後兩個月分別漲約16%15%，大幅跑贏兩個市場的大盤。

市場目前已有共識，即國際金融體系已走出過去幾年中最「緊縮」階段。儘管未來環球經濟前景仍有不少挑戰，但主動型投資者已開始重新考慮其資產配置策略，REITs獲追捧就是典型例證之一。對於A股和港股投資者，在經歷市場調整後，外圍利率環境改善和內在經濟發展穩定，將有助兩地市場逐漸迎來價值回歸。

靜態平均收益率約9.07%

根據港交所(388)資料，港股合計11REITs於今年117日靜態平均收益率約為9.07%，靜態市值加權平均收益率約為7.13%，顯著高於傳統現金類和部分固定收益類低風險低回報資產的收益率。受監管要求，全球主流市場上市REITs每年的分紅比例，普遍不得低於可分派收入的90%，港股亦有數隻REITs常年將全部可分派收入都用於分紅。據招商銀行《2023中國私人財富報告》指，約40%受訪高淨值人士未來兩年內有意配置REITs，這亦是市場發展成熟的一種體現。

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王國龍指，內地和香港證券監管機構已在去年多次表示，正研究推動REITs納入互聯互通機制。據港交所統計內地與香港啟動股市互聯互通的9年以來，滬深港通分別為A股和港股帶來約1.8萬億元人民幣和2.9萬億港元淨流入資金。若REITs最終獲納入，投資者基礎擴大，流動性和交投活躍度提升，都將為兩地REITs市場發展帶來新的機遇。

財富管理與資產配置扮演重要角色

利率走勢、地產周期等將左右REITs基本面；資產與基金管理人專業度亦會影響REITs資產價值。目前內地與香港REITs市場估值仍處低位修復階段，但相信隨著結構性利好持續增加，REITs有望在投資者未來的財富管理與資產配置中扮演更重要的角色。

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