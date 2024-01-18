企業動態｜領展王國龍冀REITs納入互聯互通 料為中港投資者帶來新機遇

領展(823)行政總裁王國龍發表文章探討當前市場環境下房地產信託基金(REITs)的投資價值，外圍利率環境改善和內在經濟發展穩定，將有助REITs實現價值回歸。若REITs日後能納入互聯互通機制，更將為內地與香港市場投資者帶來資產配置新選擇，風險適中且擁有穩定分紅政策和相對可持續股息收益率，符合投資者穩健資產配置需求。

美加息周期近尾聲 亞太區 REITs 率先反 彈

他說，美國聯儲局去年12月13日議息後，向市場明確表態未來可能減息，「由鷹轉鴿」的態度變化，刺激全球多項資產價格齊齊沖高，包括近兩年承壓的亞太區REITs。在投資者普遍預期美國加息周期接近尾聲之際，亞太區REITs市場已從去年10月底低位開始呈反彈趨勢。香港恒生房地產基金指數和新加坡iEdge亞太REIT指數去年最後兩個月分別漲約16%和15%，大幅跑贏兩個市場的大盤。