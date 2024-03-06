企業動態｜香港電訊夥六大電訊商推全球首個跨境電訊獎賞計劃

香港電訊(6823)宣布，與AIS、Globe、Optus、Singtel、台灣大哥大及 Telkomsel推出首個跨境電訊獎賞計劃，為前往香港、泰國、菲律賓、澳洲、新加坡、台灣或印尼的合資格客戶提供尊屬禮遇。計劃將於今年下半年逐步推出，到訪這些地區時可輕鬆透過相關電訊商手機應用程式，尊享包括交通、餐飲、商品、服務及兌換優惠券等，亦可於當地致電所屬電訊商客戶服務支援熱線，費用全免。
為香港旅遊業出一分力
香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀指，通過是次合作，很高興將這些服務及禮遇帶給來自合作夥伴的訪港旅客，豐富他們本地旅行體驗，為香港旅遊業出一分力。而香港電訊客戶前往這些地區旅遊時，亦可無縫享受旅遊便利，盡享獨特的當地優惠。
Singtel業務發展總裁葉安娜指，希望持續優化用戶旅行體驗。透過這次計劃，我們的客戶將可以體驗其他合作電訊公司所在地優惠及當地旅遊體驗。對於入境旅客，可讓他們更容易在探索新加坡時獲得最大價值，從而加強當地作為一個標誌性目的地的地位。將從區域性合作夥伴開始，並將持續擴展服務範圍與規模，包含全球重要及熱門旅遊景點，讓我們客戶在旅行時，能持續享受更多創新體驗。
另外，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔說，是次合作為旅客帶來令人興奮的創新。是次與電商、旅遊平台等夥伴合作，於全球通用平台中建立「台灣特色館」，旅客可以使用全球通用積分點數，即時兌換或購買當地紀念品，抵達目的地時，輕鬆享有當地電訊及機場接送服務，為旅客帶來便捷和客製化的嶄新體驗，將與合作夥伴攜手邀請更多電訊公司加入，提升全球旅客的旅遊體驗。