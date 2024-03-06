企業動態｜香港電訊夥六大電訊商推全球首個跨境電訊獎賞計劃

香港電訊(6823)宣布，與AIS、Globe、Optus、Singtel、台灣大哥大及 Telkomsel推出首個跨境電訊獎賞計劃，為前往香港、泰國、菲律賓、澳洲、新加坡、台灣或印尼的合資格客戶提供尊屬禮遇。計劃將於今年下半年逐步推出，到訪這些地區時可輕鬆透過相關電訊商手機應用程式，尊享包括交通、餐飲、商品、服務及兌換優惠券等，亦可於當地致電所屬電訊商客戶服務支援熱線，費用全免。

為香港旅遊業出一分力

香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀指，通過是次合作，很高興將這些服務及禮遇帶給來自合作夥伴的訪港旅客，豐富他們本地旅行體驗，為香港旅遊業出一分力。而香港電訊客戶前往這些地區旅遊時，亦可無縫享受旅遊便利，盡享獨特的當地優惠。