企業動態｜香港電訊夥Palo Alto提供網絡安全方案

香港電訊(6823)指，與網絡安全服務供應商Palo Alto Networks，攜手推出Managed Secure Access Service Edge(Managed SASE)服務。香港電訊為Palo Alto Networks領先的內地及香港網絡安全託管服務供應商(MSSP)，為企業提供全面的網絡安全解決方案。

為堵塞網絡安全漏洞，同時讓企業能隨時隨地簡單及安全地登入所需系統，香港電訊的Managed SASE服務透過統一及以雲端為基礎的SASE平台，簡化實時用戶身份驗證及存取權限。該服務建基於其SD-WAN骨幹網絡與Palo Alto Network的Prisma Access雲端交付安全平台的整合，並採用零信任網絡存取(Zero-Trust Network Access, ZTNA)策略，確保用戶、所用裝置以及應用程式的實時存取皆為安全且可見，無論員工身處內地或是香港、使用企業或其他網絡，都能安全登入系統。

至於香港電訊的Managed SASE服務適合於不同地點擁有總部、辦事處分支機構、店舖及數據中心之企業。整個服務框架建基於雲端，能無縫整合額外網絡安全能力，提供端對端的保護，提升企業的網絡安全之餘，亦助減輕它們的資訊科技人手負擔。

香港電訊商業客戶業務中國區業務總經理麥志輝稱，企業在部署SD-WAN網絡或雲端應用時，確保網絡安全性已成為必備條件。將為客戶提供極具擴展性的網絡安全防護及以機器學習驅動的智能網絡。另外，Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊指，透過合作將幫助客戶隨時隨地都能以任何裝置安全登入或存取所需的應用程序及數據。