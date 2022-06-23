企業動態｜香港電訊與新世界組聯盟 拓數碼轉型

香港電訊(6823)夥新世界發展(017)宣布組成戰略聯盟，加速新世界於香港及內地業務生態圈數碼轉型。雙方將運用最新的雲端技術打造「Workplace for Tomorrow」，構建跨境溝通和協作的虛擬工作平台。

香港電訊將為新世界提供一個利用微軟技術的虛擬協作平台，實現無縫跨境溝通和協作。新世界旗下位於不同地區的超過10,000名員工，將運用該虛擬工作平台，建立一個設有完善通訊和協作工具的新樞紐。「Workplace for Tomorrow」可提升員工的流動性，推動團隊間協作並提高生產力，讓不同用戶可遙距同步進行多項工作，並實現業務自動化。透過SD-WAN技術推動雲端化促進業務高速拓展在今次戰略合作框架下，新世界的香港和跨境網絡連接功能將得以提升。

安裝時間減至兩星期

香港電訊將利用最新配備接駁雲端功能的SD-WAN技術，把網絡擴展到具備多雲平台連接的全新據點。採用SD-WAN技術可以大幅減少在新地點擴張業務所需網絡安裝時間，由昔日的3個月，減少至兩星期。

另外，新世界旗下的數據中心亦計劃整合並過渡至混合雲及多雲的環境，此舉可以集中監察各地雲端表現及使用量，同時標準化數據管理流程和減少數據重覆的情況。整合數據中心亦可加快採用雲端應用程式步伐，能迅速回應市場需要而保持競爭力。同時提升流動應用程式負荷，以及更靈活和敏捷地應對突發的高數據流量。

新世界發展科技及變革總監冼君行表示，是次合有利建構更具彈性商業方案，應對千變萬化的營商環境，保持競爭優勢。香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新則指，將全方位支援新世界數碼轉型旅程。除豐富數碼解決方案經驗，多元化的EMS會在網絡、雲端及網絡安全方面，提供以業務為先的技術支援，協助其於大中華，特別是大灣區推動數碼轉型。雙方將緊密合作，探討以最新數碼創新策略和技術，提升其業務表現、營運效率和客戶滿意度。