企業動態｜香港電訊Club Care夥富衛推網上投保平台

香港電訊旗下持牌保險代理機構Club Care，與富衛香港合作推出全新 Club Care網上投保平台「Club Care平台」。香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀(上左二)及富衛香港及 澳門首席市務及數碼總監謝振國(上左三)。

香港電訊(6823)旗下持牌保險代理機構Club Care，與富衛香港合作，推出全新 Club Care網上投保平台「Club Care平台」，客戶可網上投保，同時以保費回贈形式賺取Club積分。平台將代理一系列富衛網上投保產品，如人壽、醫療(包括自願醫保)及意外保險產品。

首年 1 元保費可獲 1 Club 積分

The Club會員成功於Club Care平台投保指定富衛保障，首年每繳付1元保費，可獲1 Club積分回贈，相等於20%保費回贈，可在The Club兌換各種精選產品及健康體驗。另外，由即日起至本月31日，透過Club Care平台成功投保指定富衛保險計劃，最高可獲首年保費半價優惠。