企業動態｜香港電訊Club Care夥富衛推網上投保平台

香港電訊(6823)旗下持牌保險代理機構Club Care，與富衛香港合作，推出全新 Club Care網上投保平台「Club Care平台」，客戶可網上投保，同時以保費回贈形式賺取Club積分。平台將代理一系列富衛網上投保產品，如人壽、醫療(包括自願醫保)及意外保險產品。
首年1元保費可獲1 Club積分
The Club會員成功於Club Care平台投保指定富衛保障，首年每繳付1元保費，可獲1 Club積分回贈，相等於20%保費回贈，可在The Club兌換各種精選產品及健康體驗。另外，由即日起至本月31日，透過Club Care平台成功投保指定富衛保險計劃，最高可獲首年保費半價優惠。
結合數碼商務和保險科技優勢
香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀指，致力將會員計劃、數碼商務及金融科技等業務融合，期望在單一數碼生態圈內滿足客戶所需，是次與富衛合作，透過Club Care結合數碼商務(digital commerce)和保險科技(insurtech)優勢，將生態圈進一步擴展至健康保障領域。未來將繼續發掘不同合作夥伴，為會員提供更多精選產品和體驗。
另外，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國指，FWD網上保險平台自 2021年重塑至今，除提供各式健康及財富保障產品外，更以嶄新功能助用戶輕鬆了解自己保障需要。是次與合作，藉著The Club強大網絡，將網上保險體驗帶給客戶，未來將持續拓展網上投保產品及服務。
可參加大抽獎
另外，慶祝Club Care平台面世，將推出大抽獎，即日起至今年11月24日，於 Club Care平台登記抽獎並符合指定條件，即可參加大抽獎，有機會瓜分100萬 Club積分。