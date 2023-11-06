企業動態｜黑芝麻智能擬斥7.8億 在港設研發中心拓汽車芯片

香港科技園與黑芝麻智能科技簽署合作備忘錄，宣布在科學園內設立「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」，合作發展造車規級高性能智能汽車計算芯片平台，以推動本港汽車芯片產業及微電子生態圈發展。

研發團隊增至 100 人

在是次合作框架下，黑芝麻智能位於科學園「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」建設成高性能車規級芯片研發中心，並持續進行研發投入，預計於2027年底前投入共1億美元(約7.8億港元)，及擴大本地研發團隊至100人。

孫東：加速本地技術創新和升級

創新科技及工業局長孫東指，又一家知名半導體企業落戶香港，設立科技創新研發中心。連同早前已落戶香港的新能源及智能汽車企業，將加速本地技術創新和升級，並有效連結海內外產業鏈，加強香港在新能源汽車領域的競爭力，促進香港整體科技產業的發展。同時，這些企業將有助吸引更多海內外的創科及研發人才來港，並協助提升本地人才的技能和科技積累。