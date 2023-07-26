企業動態｜AI助篩選股票 老虎推TigerGPT開多輪對話功能

老虎國際指，研發的AI投資助手TigerGPT自4月起進行一連串測試後，今日正式在香港推出。圖為其網站。

TigerGPT另一重要功能是概括業績公告及電話會議的重點，投資者能夠一目了然公司詳盡業績表現。藉著Tiger Trade原本連接優質數據和研究，TigerGPT能夠提供支持和阻力指標、股票趨勢分析、宏觀經濟數據發布日期，上市公司的成交量、市盈率、董事會成員、某一季度純利和營收等，解答能力範圍廣泛，可高效解決不同查詢。

老虎國際指，研發的AI投資助手TigerGPT自4月起進行一連串測試後，今日正式在香港推出。TigerGPT引入一系列新功能，以簡化投資前準備功夫，提高客戶投資決策效率，包括提供個人化股票搜尋，讓投資者根據自己標準快速篩選股票；顯示市場熱話，協助投資者準備把握市場趨勢；基於一定篩選條件，列出股票名單；提供財經相關的百科類資訊。投資者毋須再費時瀏覽多種資訊來源，可借助 TigerGPT獲取相關公司新聞、詳細的輿情分析，並分類為正面或負面的資訊。

顛覆投資者體驗的工具

老虎國際創始人及行政總裁巫天華指，充分理解AI在今天投資行業所扮演關 鍵角色，以及未來成長潛力，因此開發TigerGPT這項顛覆投資者體驗的工具。香港金融市場充斥著大量消息，TigerGPT正可助本地投資者迅速尋獲合適而扼要市場資訊。這個AI投資助手，香港用戶互動式體驗將提升至新層次，並協助作出明智且有依據投資決策。

此外，TigerGPT現時開放多輪對話功能，能夠「記得」與用戶過往對話，基於之前對話内容作出更有意義回應。此外，TigerGPT與Tiger Trade的個股頁無縫連接，若偵測到不尋常股票活動或重大事件發生時，可即時彈出通知訊息。TigerGPT將持續創新，團隊每周都會升級聊天機器人，以確保用戶獲得順暢及最佳體驗。除香港，新西蘭、澳洲和新加坡用戶現可使用TigerGPT所有功能。

OpenAI 技術開發文本生成式 AI 聊天機器人

至於TigerGPT是運用老虎國際龐大金融資訊庫及OpenAI技術開發的文本生成式AI聊天機器人，内置於旗艦交易平台Tiger Trade。為慶祝TigerGPT正式上線，用戶現可在Tiger Trade應用程式參與TigerGPT活動。進入應用程式內的「財報季AI掘金」頁面，通過提問方式與其互動，有機會贏取美股優惠券等。