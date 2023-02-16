企業動態｜Apollo智慧出行與上科大合作 拓智慧出行領域

Apollo智慧出行(860)公布，與上海科技大學合作，將就智慧座艙項目、智慧出行數據庫，以及智慧出行人才培養三大主題簽署合作合同。根據合同，項目將依托於Apollo出行在豪華智能電動乘用車及相關虛擬生態方面的規劃布局，以及上科大在設計、科研、創新人才方面的資源優勢，聚焦於智慧出行領域，在智能座艙研發的前瞻研究、人才培養等方面展開深度合作。

以自動駕駛普及的未來場景為出發點

上科大將以自動駕駛普及的未來場景為出發點，重新定義汽車智能座艙的形態、功能、交互和體驗形式等內容，並製作實物模型，為Apollo出行戰略規劃提供前瞻參考。而Apollo出行旗下德國或日本設計及出行技術研發公司和團隊，作為人才培養項目的主要實施方，將為培養汽車設計及智慧出行領域的高級科研和專業人才提供課程及實踐場景支持。

Apollo出行主席何敬豐深信通過雙方在智慧出行領域的不懈探索，將共同解鎖更加科技化、智能化、新能源化的交通未來。上科大黨委副書記、副校長江舸則表示，將共同開展前瞻設計研究、科技探索與實踐、智能設計等智慧出行領域的教育與產業結合的實踐探索，促進高校教育與科研發展，希望為社會培養 更多科技創新創業人才。