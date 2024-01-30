企業動態｜BCT銀聯推全港首個強積金AI顧問MARIO 助作投資決定

BCT銀聯集團宣布，將於明天(1月31日)推出全港首個人工智能(AI)顧問MARIO。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀(中)、BCT銀聯首席資訊科技總監盧志鵬(右)及弘量研究首席執行官兼聯合創始人雷春然。

數碼化浪潮席捲各行各業，近年強積金服務積極引入創新技術，BCT銀聯集團宣布，將於明天(1月31日)推出全港首個人工智能(AI)顧問MARIO。MARIO是 BCT與弘量研究合作開發AI顧問服務，結合人工智能技術和大數據分析，同時考慮到成員風險承受能力及個人投資目標、投資知識及財政狀況，為成員提供參考投資組合以供參考，協助作出投資決定。

首階段將開放予特選客戶使用

首階段將開放予特選客戶使用，而指定的BCT強積金計劃成員稍後亦可透過「bct+」流動應用程式尊享此項服務。