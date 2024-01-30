企業動態｜BCT銀聯推全港首個強積金AI顧問MARIO 助作投資決定

數碼化浪潮席捲各行各業，近年強積金服務積極引入創新技術，BCT銀聯集團宣布，將於明天(1月31日)推出全港首個人工智能(AI)顧問MARIO。MARIO是 BCT與弘量研究合作開發AI顧問服務，結合人工智能技術和大數據分析，同時考慮到成員風險承受能力及個人投資目標、投資知識及財政狀況，為成員提供參考投資組合以供參考，協助作出投資決定。
首階段將開放予特選客戶使用
首階段將開放予特選客戶使用，而指定的BCT強積金計劃成員稍後亦可透過「bct+」流動應用程式尊享此項服務。
除於「bct+」應用程式通過「積金榜」功能提供特定條件下最受歡迎的基金選擇外，亦與不同投資專家合作製作短片，發布最新投資市況及專業意見。
BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀指，是次推出的AI顧問MARIO，將 可助強積金成員把握市況調配強積金組合，將可成為成員得力助手，協助他們為理想的退休目標做好準備。
弘量研究首席執行官兼聯合創始人雷春然指，是次與BCT合作推出強積金行業首創人工智能顧問服務，率先通過AI和大數據為其強積金成員提供數碼化及更 個人化服務，讓成員可以隨時隨地獲得專業的強積金參考投資組合以作參考。
去年強積金基金平均回報為3.51%
另外，據積金局公布資料顯示，去年強積金基金平均回報為3.51%，惟市場回報最高(38.7%)和最低(-20%)基金之表現差距可高達58.7%，由此可見，在多變的投資市況下能夠適時選擇合適投資組合的重要性。