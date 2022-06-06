企業動態｜Elliott提告LME暫停鎳交易 索賠36億

港交所(388)指，旗下全資附屬倫敦金屬交易所(LME)，今年3月7日因鎳市場價格出現顯著上升，其後暫停所有鎳合約交易，並之後執行的交易取消，美國對沖基金Elliott提出的一項司法覆核申索，金額涉約4.56億美元(約35.6億港元)。

電池主要原料鎳的價格3月受俄烏局勢影響急升，在3月7日，鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。翌日英國時間凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升，與LME Clear商討後，LME決定當日英國時間08:15起暫停所有鎳合約交易，並將所有於3月8日英國時間00:00 或之後執行交易取消。此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作最後一個時間點。並強調LME一直以市場整體利益行事。LME鎳交易其後於3月16 日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

Elliott指出，於3月8日英國時間00:00或之後執行的鎳合約交易的決定，認為有關決定根據公法屬不合法，及/或構成侵犯原告人的人權。但LME管理層認為該申索毫無法律依據並將積極抗辯。

港交所現報344.2元，升0.6%或2.2元，成交8.2億元。