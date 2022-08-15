企業動態｜ESR夥華懋組合營 拓葵涌物流設施

ESR(1821)指，其全資附屬公司Sunrise Victory Limited，與華懋集團成立合資經營企業，發展位於葵涌一座甲級凍倉儲存和物流設施。華懋透過這次合作首度開拓物流業業務。

該物流設施預計將於2027年落成，項目用地達約59.4萬方呎，由ESR今年7月20日投得。該項目將包括興建一座七層高連兩層地庫停車場的建築物，建築面積達約148.5萬方呎。

ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson指，在電子商務行業興起和對進口食品和藥品需求不斷增長的新經濟驅動下，葵涌項目有望滿足香港對大型、先進物流及凍倉儲存日益增長的需求。

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興指，可以利用豐富而堅實的項目管理經驗，將收購的地段發展成為一個現代化和可持續的冷鏈設施。隨著香港繼續成為內地與世界其他地區之間的窗口，加上電子商務的蓬勃發展和對加工食品需求的增加，故對物流資產前景充滿信心。將續探索和促進與ESR在其他領域的合作。

第二季空置率僅 1.4%

ESR指，香港對物流空間需求甚大，今年第二季空置率只有1.4%，是2014年第四季以來最低；未來4年市場並無新冷鏈項目，更有約100萬方呎冷庫空間用地已改為數據中心用途。此外，新的現代化物流設施供應有限，未能滿足香港日益增長的電子商務需求，亦無法滿足中港跨境所需，香港的租金因而繼續得到穩固支持，預計今年有5%至10%的升幅。