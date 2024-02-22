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財經
2024-02-22 18:55:43

企業動態｜FedEx投資27億杜拜建區域轉運中心

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企業動態｜FedEx投資27億杜拜建區域轉運中心

FedEx Express宣布，在阿拉伯聯合大公國杜拜南部的杜拜世界中心機場新建中東、印度次大陸和非洲地區轉運中心。

FedEx旗下FedEx Express宣布，在阿拉伯聯合大公國杜拜南部的杜拜世界中心機場新建中東、印度次大陸和非洲地區轉運中心，旨在擴大FedEx於中東地區的業務。總投資額約3.5億美元(27.3億港元)，包含內部設施建設和技術提升。

FedEx航空與國際業務總裁兼執行長Richard W. Smith指，在阿拉伯聯合大公國新建全新的FedEx轉運中心，是一項具目標性策略計劃，將大幅提升在中東、印度次大陸和非洲地區服務力和影響力。這項投資不僅擴大運輸網絡，也提升該地區與全球市場連繫，對全球商業和貿易的發展發揮關鍵作用。

目前阿拉伯聯合大公國在轉口貿易中居全球前五，除為約佔全球總人口45%的中東、印度次大陸和非洲地區提供服務外，FedEx轉運中心也是聯合220多個國家和地區的全球航空網絡的重要樞紐。

佔地達5.7萬平方公尺  配備人工智慧自動高速X光機

該設施佔地達5.7萬平方公尺，透過包括自動分揀系統等先進科技，提升貨件處理和配送的效率、準確性和速度。轉運中心內還配備兩台人工智慧自動高速 X光機，可安全且有效率地完成貨件掃描。此外，設施內還設有170平方公尺冷藏空間，以滿足各種具溫度敏感性的貨件的運輸需求。

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