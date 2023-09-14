企業動態｜foodpanda夥百佳拓Quick Commerce

foodpanda香港宣布，百佳超級市場旗下兩大超市品牌TASTE及FUSION已正式登陸一站式即時生活百貨平台foodpanda mall，首階段32間分店服務範圍覆蓋港九新界，供應過2,000款生活百貨，包括新鮮食材、家庭用品，抑或飲品零食，將協同完善顧客線上線下購物體驗，完善兩大品牌的快商務(Quick Commerce)發展。

獲 TASTE 及 FUSION 加盟 產品增逾 2000 種

foodpanda mall上季度業績與首推出同季度比較，急凍肉類及海鮮、奶製品及蛋類的訂單增幅均上升7至8倍，健康產品商品成交額增幅達7位數字，foodpanda香港快商務總監陸欣舜指，TASTE及FUSION的加盟讓其平台選擇更闊，產品增加超過2,000種選擇，同時寄望平台的潛力能為兩大超市品牌發掘更多客源、更多訂單，最大化合作帶來的協同效應；來年將繼續滿足顧客的各個消費場景，繼續實現foodpanda所建立的生態圈。