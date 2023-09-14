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財經
2023-09-14 16:15:43

企業動態｜foodpanda夥百佳拓Quick Commerce

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企業動態｜foodpanda夥百佳拓Quick Commerce

foodpanda香港指，百佳超級市場旗下TASTE及FUSION正式登陸一站式即時生活百貨平台foodpanda mall。(資料圖片)

foodpanda香港宣布，百佳超級市場旗下兩大超市品牌TASTEFUSION已正式登陸一站式即時生活百貨平台foodpanda mall，首階段32間分店服務範圍覆蓋港九新界，供應過2,000款生活百貨，包括新鮮食材、家庭用品，抑或飲品零食，將協同完善顧客線上線下購物體驗，完善兩大品牌的快商務(Quick Commerce)發展。

TASTEFUSION加盟  產品增逾2000

foodpanda mall上季度業績與首推出同季度比較，急凍肉類及海鮮、奶製品及蛋類的訂單增幅均上升78倍，健康產品商品成交額增幅達7位數字，foodpanda香港快商務總監陸欣舜指，TASTEFUSION的加盟讓其平台選擇更闊，產品增加超過2,000種選擇，同時寄望平台的潛力能為兩大超市品牌發掘更多客源、更多訂單，最大化合作帶來的協同效應；來年將繼續滿足顧客的各個消費場景，繼續實現foodpanda所建立的生態圈。

企業動態｜foodpanda夥百佳拓Quick Commerce

首階段的32間分店服務範圍覆蓋港九新界並攜手供應過2,000款生活百貨給一眾用戶。

百佳超級市場董事總經理任良安指，是次合作有助擴大顧客群，並接觸日常難以到訪超市的顧客。可受惠於foodpanda mall在電子商務方面的專長，以及高效的送遞服務，藉此迎合線上業務發展趨勢。顧客安坐家中便能隨時隨地訂購其產品。

另外，慶祝是次合作，於優惠期間，foodpanda mall部分貨品低至5折，部分貨品更買一送一；新用戶首次下單可獲7折優惠。

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