企業動態｜Hailstone Labs與OneDegree達成戰略合作 拓數字資產

香港Web 3.0孵化機構Hailstone Labs宣布，完成對保險科技公司OneDegree的戰略投資。雙方將在區塊鏈、數組貨幣和虛擬資產等Web 3.0領域開展全方位戰略合作。

過去兩年間，Hailstone Labs和OneDegree旗下的OneInfinity by OneDegree與美國精算師協會緊密合作，為求對數字資產保險行業帶來革命性的改變。因應香港在區塊鏈和Web 3.0領域的政策，中心化數字資產平台有一定的保險保障要求，方可維持其業務和保障用戶資金的安全。OneInfinity提供虛擬資產保險業務，向虛擬資產服務供應商提供量身訂造風險管理解決方案，以助其應對一列的保安風險。