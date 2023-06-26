企業動態｜Prenetics夥盧煜明組合營公司 拓多種癌症早期篩查檢測

Prenetics指與知名科學家盧煜明成立合資企業「Insighta」，涉資2億美元(約15.6億港元)，將推出突破性多種癌症早期篩查檢測。

Prenetics將持有合營公司50%股權，而盧煜明及其團隊亦持有50%股權，合資企業董事會將由雙方各自推薦三名董事，組成六人董事會管理Insighta，盧煜明將為主席，Prenetics行政總裁楊聖武將兼任合資公司的行政總裁。是次交易成為香港生命科學範疇有史以來最大宗私人交易，同時也為區內最大宗同類交易之一。

斥資 1 億美元 持合營 50% 股權

是次Prenetics將出資1億美元的交易對價，其中包括8,000萬美元現金以及 2,000萬美元的Prenetics股份。該筆大額投資證明對Insighta的潛力抱有信心，資金將直接用於加快推進癌症早期篩查技術的臨床測試，推動該突破性技術的商業化。

Prenetics及Insighta行政總裁楊聖武指，首個工作重點將集中在內地、香港和其他亞洲地區推出檢測。在全球範圍，希望與公司願景相符的醫療機構和具有前瞻性的政府建立聯盟，致力於通過早期癌症檢測的力量拯救生命。有鑒於我們肩負與癌症對抗的浩瀚使命，熱烈歡迎全球研究人員和合作夥伴與我們携手合作。