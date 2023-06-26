企業動態｜Prenetics夥盧煜明組合營公司 拓多種癌症早期篩查檢測

Prenetics指與知名科學家盧煜明成立合資企業「Insighta」，涉資2億美元(約15.6億港元)，將推出突破性多種癌症早期篩查檢測。
Prenetics將持有合營公司50%股權，而盧煜明及其團隊亦持有50%股權，合資企業董事會將由雙方各自推薦三名董事，組成六人董事會管理Insighta，盧煜明將為主席，Prenetics行政總裁楊聖武將兼任合資公司的行政總裁。是次交易成為香港生命科學範疇有史以來最大宗私人交易，同時也為區內最大宗同類交易之一。
斥資1億美元 持合營50%股權
是次Prenetics將出資1億美元的交易對價，其中包括8,000萬美元現金以及 2,000萬美元的Prenetics股份。該筆大額投資證明對Insighta的潛力抱有信心，資金將直接用於加快推進癌症早期篩查技術的臨床測試，推動該突破性技術的商業化。
Prenetics及Insighta行政總裁楊聖武指，首個工作重點將集中在內地、香港和其他亞洲地區推出檢測。在全球範圍，希望與公司願景相符的醫療機構和具有前瞻性的政府建立聯盟，致力於通過早期癌症檢測的力量拯救生命。有鑒於我們肩負與癌症對抗的浩瀚使命，熱烈歡迎全球研究人員和合作夥伴與我們携手合作。
最大特色是成本效益
盧煜明指，Insighta致力推出突破性技術「FRAGMA」，Presight背後的科學在多癌種早期檢測方面擁有巨大潛力。表觀遺傳學是指，在非DNA序列變化情況下，影響其DNA表達改變的研究。血漿DNA的碎片模式可作為表觀遺傳學的癌症檢測方法，其準確性較高，且流程簡易。Presight的另一個大特色是其成本效益。該創新技術不但代表癌症檢測領域成功邁出重要一步，更具有改變數百 萬人生活的潛力，它將改變癌症預後軌跡，為曾經被認為治癒機會渺茫的患者帶來希望。
冀每個檢測不超過200美元
楊聖武補充指，深知成本是所有突破性科學可行性的關鍵決定因素，而成本效益亦正是Presight誕生的關鍵。而Insighta的目標價格定為每個檢測不超過200美元，彰顯致力於推動科學改善全球健康的承諾。目標是將早期癌症檢測由高不可攀變為唾手可得的必需品。
Presight將於2024年初開始，在多國進行5,000人臨床測試，Presight首個檢測將聚焦肝癌和肺癌，並計劃於2025年在內地及香港首發上市。肝癌和肺癌分 別是內地頭號及第二大致命癌症，對整個亞洲大衆的健康帶來重大威脅。另外，Insighta計劃在2027年推出Presight One，這是針對多種癌症的早期檢測，能夠檢測超過10種以上的不同癌種。