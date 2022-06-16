借錢丨環聯發布《2022年第一季信貸行業分析報告》第五波疫情導致信貸產品新增需求下降

環聯發布最新《2022年第一季信貸行業分析報告》，顯示第五波疫情對香港消費者信貸市場造成影響，多個類別的信貸產品需求低迷，反映消費者信心不足。

報告指今年首季的信貸查詢宗數(衡量消費者需求的指標)只達2019年首季整體水平的77％；即使與去年首季比仍得91％的水平。其中以按揭跌幅最為明顯(按年下跌36.9％)，而信用卡亦按年下跌12.4％。環聯指查詢宗數反映消費者信心，如果跟早前公布的「環聯消費者脈搏研究」一併分析，也發現過去三個月(即第五波疫情期間)，26％受訪者家庭收入錄得下跌。

然而無抵押私人貸款(按年上升21%)及循環貸款的新增宗數均錄得按年增長，環聯認為該兩類產品在2020年疫情期間均表現相對欠佳，目前情況與當時相比已有明顯改善。如果與疫情爆發前的相應季度(即2019年第四季)比較，無抵押私人貸款錄得較溫和的增長(兩年內上升16.7%)；至於無抵押循環貸款產品增幅強勁，兩年內升達93.6%。相較之下，信用卡新增貸款宗數的兩年期跌幅較按年跌幅更大，與2019年第四季相比下跌36.1％。

至於反映活躍戶口量及其平均結欠和使用率的各類信貸產品應繳款項總結欠，仍大致維持不變，僅無抵押私人貸款錄得顯著增長(今年首季按年增加4.7％)。報告亦顯示，年輕消費者(即1995年至2004年出生的Z世代，及1980年至1994年出生的千禧世代)正開始成為市場主力，他們佔2021年第四季所有新開戶口的57.1％；佔今年首季查詢宗數的60.8％。