加人工丨JobsDB 2022年薪酬調查報告出爐 平均加薪+3.2% 三年來最高

疫情纏繞多時，消費市道不景氣，但通貨膨脹仍然發生，打工仔除了保飯碗，迎合市況也希望人工有調整。JobsDB公布最新《2022年薪酬調查報告》，結果顯示今年香港打工仔薪酬調整狀況較去年有明顯升幅，平均人工加幅達3.2%，對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%，為近三年以來錄得的最高工資增幅，逐漸回復至疫情前水平。

JobsDB在今年三至四月委託獨立調查機構，向香港共3,632名打工仔進行網上問卷調查。結果指出72%受訪僱員表示獲發雙糧或/及花紅，按年上升6%，反映今年整體就業市場趨向好轉。受訪者對就業前景亦變得樂觀，六成持中性至樂觀態度，比例較去年增加12%。

調查指市場正在復甦，逾半(53%)全職僱員今年獲加薪，較去年增加19%，凍薪(41%)及減薪(6%)的比例亦比去年分別減少14%及5%；當中整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。

另外轉工市場也漸趨活躍，離職方面72%為主動辭職，比去年上升15%，同時58%打工仔表示在轉工後得到更好的工作體驗。而轉工後加薪幅度最高三大工種，分別為「品牌及市場推廣」(17.3%)、「資訊科技」(15.1%)及「建築及施工」(15%)。

在疫情催化及數碼轉型下，不少企業開始改變工作模式。調查結果發現，69%僱主已因疫情或其他原因改以混合辦公或遙距工作模式運作；職齡2年之內的僱員更有達77%表示渴望企業提供混合辦公或遙距工作。JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，「結果顯示本港招聘及就業市場明顯較去年活躍，更多打工仔主動選擇轉工或轉行，積極尋求職涯新機遇，預料市場競爭將更為激烈。」