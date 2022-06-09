可持續發展丨大新銀行攜地球之友推中小企ESG嘉許計劃

大新銀行(2356)與地球之友攜手舉辦的「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」正式啟動，計劃鼓勵中小企業採用環境、社會及管治(ESG)最佳實踐，從而提升業務競爭力，實現可持續發展。啟動禮上雙方已進行「支持可持續發展目標簽署儀式」，承諾為聯合國可持續發展目標出一分力。此計劃為首個針對特定行業中小企的ESG嘉許計劃，亦為大新銀行今年75周年活動的重點項目之一。

計劃旨在為中小企提供行業特定知識，讓他們認識到ESG實踐與行業生態系統的相關性，並通過簡單易明的評估提高他們的意識及作出適當改善，從而鼓勵推行ESG最佳實踐，助他們增加業務的可持續性。

是次計劃接受從事「建築及房地產業」和「零售及電子商務」的中小企參與，計劃特意設計了一系列行業專題論壇，由行業領袖分享知識，幫助中小企了解影響到所處行業生態系統的ESG因素。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍表示，希望通過計劃讓相對擁有較少資源和欠缺推動ESG實踐知識的中小企，可以了解所處行業相關的ESG趨勢和商業操作，並對推行ESG最佳實踐的中小企加以表揚，從而鼓勵中小企在可持續發展旅程中能夠順利轉型邁出第一步。承諾推行ESG最佳實踐的企業，若在指定期限內達到一定改善水平將獲得嘉許，以表彰企業的承諾與貢獻。為鼓勵更多中小企參與，大新銀行亦會向所有參與計劃及/或獲嘉許的中小企，以收費折扣及現金回贈方式提供額外獎勵。

香港地球之友董事及綠色金融事務召集人張振宇稱，推出此計劃將ESG概念進一步推廣至中小企業，讓大家不僅掌握如何在商業活動中實踐ESG知識，更重要的是，通過參加計劃盡早應對ESG風險，為綠色融資的新趨勢作好準備。