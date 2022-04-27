安邁企業諮詢《2022年市場風險展望》報告 從中美政策剖析企業三大決策趨勢

趨勢 1 ：美國總統拜登將加大《海外反腐敗法》 執法力度 跨國企業應及早準備

去年12月，拜登政府頒布了美國首份針對腐敗問題的國家安全備忘錄，旨在進一步支持「經濟平等、全球反貧困、尋求經濟發展以及民主」。而在去年全年，有關違反FCPA行爲的舉報數量增幅高達25%。

安邁企業諮詢董事總經理及亞洲爭議解决與調查業務負責人韋謙信(Keith Williamson)預期，美國將於全球增加針對違反FCPA的調查。他指出，「拜登近期已大幅增加對反腐敗的資源投入，同時任命的FCPA檢察官數量達到歷史新高。我們預測，跨境調查案件和相關制裁的數量將在今年有所上升，並在隨後數年內創下新高。」他認為在亞洲市場方面，相關調查將主要集中於跟中國有業務往來的企業；而與印尼、越南和泰國有關的調查預計亦會增加。

爲做足準備及避免受到制裁，他建議相關企業有必要加强內部財務控制和合規程序，並對第三方業務夥伴的合作關係與合約作進一步審查，定期進行風險評估及監控，以識別風險及其發展方向同樣非常重要。他又補充，「因應財務報表造假，FCPA執行力度的提升和持續沽空活動也影響了企業的併購活動。目前，私募基金和其他類型的收購者，在收購前紛紛要求由第三方介入進行法證盡職審查，確保目標企業的運作合規合法。對於涉及中國的跨境交易而言，這一現象尤為顯著。」

趨勢 2 ：在近期美國政策發展下 數碼資產勢將面臨更嚴格的監管與執法

美國拜登在今年3月初，正式要求多個聯邦機構共同制定針對美國境內數碼資產的政策與監管方案，解決數碼資產監管框架零散化問題。早於2021年，美國司法部已成立了國家加密貨幣執法團隊，旨在打擊利用數碼資產進行的犯罪行爲。

安邁企業諮詢爭議解决與調查業務高級董事Henry Chambers認爲，美國政府的舉動長遠來看對數碼資産市場健康發展極爲有利，並加快提高機構投資者對數碼資產的接受程度。「在數碼資産監管方面，美國仍處於領導者地位，並推動更廣泛的跨境合作，以打擊與數碼資産相關的欺詐和犯罪活動。例如，美國聯邦調查局早前已開始參與調查一家位於香港的虛擬貨幣交易所近期遭遇的欺詐案件。」

趨勢 3 ：中國《數據安全法》增加在中國開展業務的成本 亦令 跨國訴訟 面臨更大挑戰

去年11月中國內地開始實施《個人信息保護法》(PIPL)，令跨國與本地企業均需要重新評估他們對中國境內個人資料的處理方式。PIPL是基於與國家機密相關的數項法律以及去年9月制定的《數據安全法》(DSL)等法律的基礎上制定的。PIPL訂立了在中國境內收集、儲存和處理數據的規則。此外，該法律亦明確了處理數據要求，並規定當外國司法機關請求移交數據時，該請求必須獲得中國有關部門批准，該法律還要求跨國企業必須獲得特定的數據保護認證。

對於此措施對中國境內商業活動的影響，駐香港的安邁企業諮詢爭議解决與調查業務董事總經理兼亞洲區法證技術團隊負責人張章鎧Davin認為，「PIPL和DSL為中國提供了更強大的法律基礎，以限制數據在未經許可情況下被轉移出中國境外。跨國企業爲確保合規，他們需要定期進行監控和重新認證；再加上需要在當地任命相關的專職員工，成本很有可能會大幅上升。不過，相較於因為違規為企業和個人帶來的高額罰款而言，這些成本是微不足道的。」過去12個月，針對中國相關的跨境爭議已上升20%。

至於中國的數據安全法規對調查以及電子蒐證(e-discovery)和訴訟過程帶來甚麼影響，David坦言措施雖帶來一定程度的延誤，惟經安邁處理的跨境訴訟案件中，有一半以上都成功在較短時間內取得了數據轉移許可。「儘管PIPL增加了爭議解決、調查或訴訟流程的複雜程度，但我們的顧問團隊依然能夠與中國相關部門進行主動及時的溝通。」他補充。