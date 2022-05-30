撐中小企丨八達通「好賞嘟」及「一嘟撐里」 夥電商平台助建網店

為迎接第二期消費券，協助中小企把握商機，八達通卡有限公司(下稱：八達通)上周五宣布推出「好賞嘟獎賞計劃」(下稱：好賞嘟)，讓商戶將最新獎賞和優惠，透過八達通App推廣給更多客戶，令大眾在消費之餘更可賺取獎賞。此外去年好評的「一嘟撐里小店推廣計劃」(下稱：一嘟撐里)亦聘請市場推廣公司為小店制訂宣傳策略等，協助小店數碼轉型。八達通更夥拍電商平台掌舖 Boutir及SHOPLINE，協助中小商戶開設網店及管理網上業務，打通網購商機。

好賞嘟丨拍卡即儲印花攞著數

新推出的一站式獎賞計劃平台「好賞嘟」，八達通銀包客戶只要將八達通卡連結至「好賞嘟」，日後用八達通卡於商戶拍卡消費時，便可同時自動賺取電子印花或獎賞，以換取優惠。而對商戶而言，「好賞嘟」變相助商戶建立並營運會員獎賞計劃，帶動生意增長。計劃更為商戶提供其獎賞計劃的消費數據及獎賞換領情況，以助釐定更適切及有效的推廣活動。

此外，八達通又夥拍電商平台掌舖 Boutir及SHOPLINE提供開戶優惠。有關跟SHOPLINE的合作優惠，由即日起至今年7月31日，商用版八達通App免首6個月銀行轉賬手續費，在商用版八達通App申請帳戶時輸入推廣碼「SHOPLINE」，成功開戶首30日內交易額達3,000港元，可享300元獎賞；而且如商戶有實體店，更可免費獲贈八達通流動收款機乙部(價值228港元)。

至於掌舖 Boutir的開店優惠，即日起至今年6月30日，合資格商戶可享以下其中一款開網店優惠：

【商用版八達通 App 商戶專屬】以 388 元訂購掌舖 3 個月商務計劃，或以 598 元訂購商務 PLUS 計劃，兼享 7 折續用優惠(適用於掌舖 1 年商務和商務 PLUS 計劃)(名額：各 100 個)

訂購掌舖 2 年商務或商務 PLUS 計劃，首 6 個月免費開網店

訂購掌舖商務或商務 PLUS 任何年費計劃，可享 7 折優惠

兼享有商用版八達通App免首6個月銀行轉賬手續費、在商用版八達通App申請帳戶時輸入推廣碼「BOUTIR」，成功開戶首30日內交易額達3,000港元，可享300元獎賞，以及向有實體店商戶，免費獲贈八達通流動收款機乙部。