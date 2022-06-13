支援中小企丨Lalamove致勝運送 包辦物流與電商連接

有統計指香港六成半中小企在物流方面遇到挑戰，需要靈活的送貨服務以應對市場需要及消費者日益上升的物流需求。對此Lalamove近日宣布於亞洲和拉丁美洲9個市場、橫跨逾30個城市推出「Lalamove致勝運送」(Make A Winning Move)大型品牌推廣活動，帶出各地中小企如何能透過Lalamove解決物流痛點，「赢在拿拿聲」。

Lalamove 致勝運送丨全方位支援中小企拓展商機

Lalamove了解到中小企成立初期仍在摸索市場所需的階段，同時人手、資源及經驗不足。透過採用Lalamove靈活彈性的物流服務，可為創業者補位，提供合適的車種和運送方法，加上多點配送和GPS追蹤功能，讓中小企簡單輕鬆地開展物流服務。

踏入業務成長階段，Lalamove企業帳戶物流管理團隊可為中小企進一步分析市場需要，配合不同用戶的商業營運模式。以至中小企進一步擴大業務規模時，Lalamove的增值服務如倉存或Lalamove API連接服務，可助中小企將物流程序自動化。客人下單後的整個物流過程由Lalamove包辦，毋須額外分配人手或資金管理車隊；同時Lalamove API亦與不同行業的平台無縫連接，如電商平台Shopify或餐飲平台Oddle，助中小企把握數碼轉型的機遇。

即日起至7月31日，使用優惠碼LALAWIN，頭3張訂單更可享半價，助本地企業致勝運送！